Пермская опера готовит первую премьеру сезона

6, 7 и 8 декабря в Пермском театре оперы и балета состоится первая премьера 145-го сезона – мировая премьера одноактной оперы для скрипки соло, камерного хора и ударных Cantos Алексея Сюмака на основе биографии и произведений Эзры Паунда. Cantos («Песни») написаны специально по заказу театра. Произведение в семи частях и шести речитативах на английском, латинском, греческом, французском и других языках постановщики видят как «путешествие за знаниями, вдохновленное модернистской мечтой объединения человечества». Режиссер-постановщик – Семен Александровский, основатель и идеолог «Pop-up театра» в Петербурге, известный своей работой в документальном театре. Действие спектакля будет происходить на планшете сцены, а в музыке не будет солирующего голоса, но будет солирующий инструмент. Эту партию исполнит скрипачка Ксения Гамарис из московского ансамбля Rusquartet. В премьере также примет участие артистка оркестра MusicAeterna Мария Стратонович, два ударника и 24 артиста хора. Colta.Ru

Робби Уильямс осенью 2017 г. выступит с концертами в Москве и Петербурге

Британский певец Робби Уильямс даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге в сентябре 2017 г. в рамках тура в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show. Об этом сообщили организаторы мероприятия. «The Heavy Entertainment Show – это каждый момент на земле, мы все часть этого шоу», – цитируют они Уильямса. Мировое турне стартует 2 июня 2017 г. и включит 29 концертов в 18 странах: в Великобритании, Ирландии, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Италии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Польше, Литве, Чехии, Венгрии, Австрии, Швейцарии и России. В Санкт-Петербурге певец выступит 7 сентября на сцене Ледового дворца. В Москве в СК «Олимпийский» – 10 сентября. Робби Уильямс уже опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» видеоролик на песню Party Like a Russian. За сутки с момента публикации видеоклип посмотрели 7,7 млн человек. ТАСС