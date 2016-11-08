Илкка Салонен вошел в совет МКБ

Акционеры Московского кредитного банка (МКБ) на внеочередном собрании избрали новый состав наблюдательного совета. Вместо двух независимых директоров – Бернарда Сачера и Николаса Хаага – избраны Андреас Клинген и бывший предправления банка «Уралсиб» Илкка Салонен. Остальные вновь переизбраны. Интерфакс

Credit Agricole удвоил прибыль

Credit Agricole в III квартале заработал 1,86 млрд евро чистой прибыли по сравнению с 930 млн евро годом ранее. Доходы банка увеличились на 5% до 3,74 млрд евро. Прибыль банка выросла благодаря продаже 25%-ной доли в капитале региональных банков, входящих в группу Credit Agricole. «Это еще один атипичный квартал, но в конце тоннеля заметна нормализация, а на горизонте видимости – и дивиденды», – отмечает аналитик CM-CIC Пьер Шедвиль. WSJ

Бюджет пополнится дивидендами

Минфин ожидает, что ВТБ заплатит промежуточные дивиденды за девять месяцев 2016 г. – 20 млрд руб., Газпромбанк – до 10 млрд руб., сообщил министр финансов России Антон Силуанов. В сентябре он говорил, что бюджет рассчитывает на промежуточные дивиденды в том числе от ВТБ. Замминистра финансов Алексей Моисеев пояснял, что такие дивиденды из числа банков, получивших ОФЗ, могут заплатить Газпромбанк и ВТБ. РИА Новости

Сбербанк превратится в экосистему

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил стратегическое преобразование банка в финансовую экосистему с открытым кодом к 2018 г., сообщил президент госбанка Герман Греф. По его словам, концепция открытого кода подразумевает встраивание в платформу Сбербанка различных партнеров, которые будут пользоваться открытыми данными и кодами банка. «Причем часть системы – это наши дочерние сервисы, предприятия, где мы участвуем, также это независимые компании, может быть, малые, средние компании, которые получают доступ сразу же к большому объему данных и большому объему клиентов», – уточнил он. Интерфакс