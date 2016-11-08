Роуминг не спешит на выручку

Доходы российских операторов от международного роуминга сократились на 14%. За рубеж выезжает все меньше туристов, а те, кто едет, все чаще пользуются для связи интернет-сервисами

За первые девять месяцев 2016 г. выручка российских сотовых операторов от услуг международного роуминга снизилась на 14% приблизительно до 13,5 млрд руб. – такова предварительная оценка «ТМТ консалтинга». Примерно таким же будет снижение и по итогам всего 2016 года – рынок международного роуминга сократится с 19,7 млрд до 16,9 млрд руб., предупреждают аналитики. Но падение будет меньше, чем в 2015 г., когда доходы от международного роуминга снизились на 24%, отмечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

По словам Анкилова, самая большая доля доходов от услуг международного роуминга – 48% – приходится на МТС. На 2-м и 3-м местах – «Вымпелком» и «Мегафон»: 26 и 22%. Высокая доля доходов МТС в роуминге напрямую связана с высокими ценами на услуги роуминга – базовая стоимость услуги очень высока, утверждает сотрудник одного из ее конкурентов.

«Мегафон» и «Вымпелком», а также «Т2 РТК холдинг» (Tele2) не раскрывают свою выручку от услуг роуминга. Доходы МТС от международного роуминга в 2015 г. составили примерно 6,9% от выручки оператора против 8,3% годом ранее, говорится в отчетности 20-F, предназначенной для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В 2012 и 2013 гг. эта доля составляла 8,6%. Оператор ожидает дальнейшего размывания доли роуминга в доходах, говорится в документе.

Доля международного роуминга в доходах МТС выше, чем у других операторов, поэтому скорее всего по итогам 2016 г. МТС ждет и наибольшее снижение выручки от этой услуги, прогнозирует Анкилов. На сколько именно – он не уточняет.

Снижение доходов от международного роуминга Анкилов объясняет снижением количества выезжающих за рубеж абонентов. В первом полугодии 2016 г. поток туристов за рубеж из России сократился год к году на 13%, утверждает он, ссылаясь на данные Росстата. Ростуризм допускает снижение выездного турпотока за весь 2016 год на 20–30% из-за закрытия авиасообщения с Египтом и позднего возобновления продажи путевок в Турцию, отмечает Анкилов. По его словам, в III квартале 2016 г. доходы операторов от роуминга на этих направлениях год к году снизились в 10 раз.

Еще одна причина снижения доходов от роуминга – миграция голосового трафика и sms в различные коммуникационные интернет-сервисы, продолжает Анкилов. Из-за этого голосовой трафик сокращается на 20–30% по сравнению с 2015 г., говорится в отчете «ТМТ консалтинга».

Интернет-роумингом пользуется около 16% российских абонентов, выезжающих за рубеж, следует из результатов опроса, проведенного Telecom Daily в мае 2016 г. Эта доля за год выросла втрое – еще в мае 2015 г., по данным Telecom Daily, дата-роумингом пользовалось 5,4% выезжающих за рубеж абонентов, почти столько же, сколько и в 2014 г. (5,2%). Доля российских абонентов, пользующихся голосовой связью в международном роуминге, практически не изменилась: в 2014 г. она составляла 58,5%, в 2016 г. – 57,8%.

У российских операторов не только падают доходы от роуминга, но могут также вырасти и расходы. В июне 2017 г. операторы, работающие в Евросоюзе, должны отменить плату за роуминг внутри ЕС. Чтобы компенсировать снижение доходов, европейские операторы повышают так называемый surcharge – дополнительный сбор для компаний, работающих вне ЕС, за завершение вызова в их сетях, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники российских сотовых компаний. Стоимость каждого вызова для российских операторов значительно выросла: с 0,01–0,02 до 0,15–0,25 евро, сетовали они. Чтобы компенсировать затраты, российским операторам придется повышать цены на роуминг в Европе, предупреждали собеседники «Ведомостей».

Европейское нововведение повлечет за собой рост расходов российских операторов, но вряд ли приведет к росту их доходов, отмечает Анкилов. Тарифы вырастут, но абоненты начнут экономить: меньше пользоваться услугами, активнее использовать мессенджеры и IP-телефонию, причем не на сотовых сетях, а через WiFi, прогнозирует он.

В предыдущие кварталы снижение доходов от международного роуминга, связанное с уменьшением турпотока и голосового трафика, влияло на выручку МТС, говорит ее представитель Дмитрий Солодовников. Результаты III квартала 2016 г. МТС планирует объявить 17 ноября.

В III квартале 2016 г. количество абонентов «Вымпелкома», пользующихся международным роумингом, несколько сократилось год к году, говорит его представитель Анна Айбашева. Голосовой трафик сократился на 12%, но при этом его потребление на абонента выросло на 12%, рассказывает она. Абоненты «Вымпелкома» все активнее пользуются интернетом за границей: суммарный дата-трафик в роуминге вырос на 53%, а в расчете на абонента – на 58%, отмечает Айбашева.

Интернет-трафик «Мегафона» в европейском роуминге в расчете на абонента вырос год к году втрое, говорит его представитель Юлия Дорохина. Основная причина – снижение цен на интернет-роуминг за счет перехода на пакетные роуминговые тарифы, считает она. Снижение выездного туризма, а также пересмотр европейскими операторами цен на интерконнект негативно влияют на себестоимость услуг, ведь порядка 70% голосового и интернет-трафика абонентов «Мегафона» приходится на европейские страны, отмечает Дорохина.