Максим Воробьев долетел до Лавриков

«Самолет ЛО» приобрела земельный участок на 80 га в д. Лаврики в Ленинградской области, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, на этой территории планируется строительство жилого микрорайона на 740 000 кв. м. Инвестиции в проект превысят 30 млрд руб., его реализация займет около 10 лет, уточнил гендиректор «Самолет ЛО» Игорь Евтушевский.

Участок под застройку «Самолет ЛО», по словам ее представителя, приобрела у «Лидер групп». Источник, близкий к «Лидер групп», сделку подтвердил (ее представитель от комментариев отказался). У «Лидер групп» действительно был свободный земельный участок в Лавриках под строительство как раз 750 000 кв. м недвижимости, добавляет риэлтор, осведомленный о земельном банке компании.

В портфеле «Самолет ЛО», созданной в 2015 г., пока только один девелоперский проект. Рядом с Лавриками она строит жилой квартал «Мурино 2017» (общая площадь двух очередей – 140 000 кв. м). Владельцы компании – Евтушевский (18%) и Максим Воробьев (81,7%). Последний – брат губернатора Московской области Андрея Воробьева и крупнейший акционер производителя атлантического лосося и озерной форели «Русская аквакультура» (47,9% акций). Также Воробьеву через ряд фирм принадлежит 33% другой девелоперской компании – «СПб реновация», которую, в свою очередь, возглавляет Евтушевский. Она занимается реновацией старых жилых районов в Санкт-Петербурге: на месте 22 кварталов она планирует построить около 8,5 млн кв. м жилья. У партнера Воробьева по «Русской аквакультуре» Михаила Кенина и Евтушевского есть другая крупная девелоперская структура в Московском регионе – «Самолет девелопмент». Его портфель приблизился к 17 млн кв. м.

Третий самолет В середине октября 2016 г. Максим Воробьев рассказывал «Ведомостям» о планах создания еще одной компании под брендом «Самолет» – «Самолет две столицы». Единственное, что о ней известно, так это то, что она планирует приобретать проекты в Петербурге и Москве.

На территориях рядом с Лавриками сейчас сосредоточено самое большое предложение жилья из всех районов и пригородов Петербурга, продажи идут хорошо, напоминает вице-президент NAI Becar Илья Андреев. По данным «Петербургской недвижимости», сейчас на территориях рядом с Лавриками – в Мурино и Новом Девяткине – в продаже около 2 млн кв. м жилья. В перспективе 10 лет, по мнению Андреева, это место будет оставаться очень востребованным.

Сейчас в этом районе предлагается большое количество жилья, считает председатель правления ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский, продать такой объем можно, только если растянуть проект не менее чем на 10 лет. Также из-за избытка предложения рентабельность такого проекта сомнительна, учитывая, что инвестору придется полностью строить социальную инфраструктуру, рассуждает он. Лаврики во Всеволожском районе относятся к тем землям на территории Ленинградской области, где застройщики должны за свой счет строить дороги, а объекты социальной инфраструктуры администрация готова выкупать у налоговых резидентов, но с рассрочкой в семь лет, говорит представитель администрации Ленобласти.

«Самолет ЛО» строит самое бюджетное жилье, стоимость 1 кв. м в новом проекте на старте продаж должна быть ниже 50 000 руб., считает Андреев.