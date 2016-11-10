Центробанк велит кредитам дешеветь

Со следующего года ставка по потребительским кредитам выше 20% станет для банков обременительной. Так ЦБ борется с закредитованностью населения

Со следующего года ставка по потребительским кредитам выше 20% станет для банков обременительной. Так ЦБ борется с закредитованностью населения

Центробанк с 1 января 2017 г. намерен сделать для банков менее выгодной выдачу потребительских кредитов, если их полная стоимость (ПСК) превышает 20% годовых. В опубликованном в среду проекте указания ЦБ говорится, что для таких кредитов будут применяться повышенные коэффициенты риска, а это значит, что они будут отъедать больше капитала при расчете нормативов.

Повышенные коэффициенты риска для потребительских кредитов ЦБ применял и раньше (см. врез). Сейчас ЦБ предлагает снизить границы диапазонов на 5 процентных пунктов. Это будет касаться и валютных кредитов: нижняя граница ПСК снижается с 25 до 20% годовых, а коэффициент риска по ним – 6.

По мере снижения инфляции и процентных ставок эффективность применения коэффициентов риска уменьшается, объясняет представитель ЦБ: в последние два года ПСК падала. За II квартал 2016 г. банки не предоставляли потребительские кредиты с ПСК более 45% годовых, следует из данных ЦБ. На кредиты с ПСК от 35 до 45% пришлось менее 1% всех выданных кредитов, на кредиты с ПСК от 25 до 35% – 26%. ЦБ объясняет, что меняет подход, чтобы соответствовать новым макроэкономическим условиям, а также чтобы сохранить долговую нагрузку домохозяйств на приемлемом уровне.

Коэффициент – от 1,1 до 6 Повышенные коэффициенты распространялись на кредиты, ПСК которых превышала 25%. К примеру, для кредитов со ставками в диапазоне от 25 до 35% действовал коэффициент 1,1, для кредитов в диапазоне 35–45% – 1,4 и т. д. Самый высокий коэффициент действовал для кредитов со ставкой, превышающей 60%, он равнялся 6. С 2015 г. ЦБ не применял коэффициент 1,1 для кредитов со ставкой 25–35%, в августе 2016 г. вернул его. «Мы видим оживление потребительского рынка. Но он должен оживляться теми темпами, которые не приведут к росту инфляции», – объяснил ЦБ.

На розничные банки, которые больше всех пострадали от увеличения коэффициентов риска, эта мера не окажет большого влияния, потому что у них и так почти все кредиты взвешиваются с коэффициентом как минимум 1,1, а доля кредитов со ставками между 20 и 25% у них довольно низкая, говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев: эта мера адресована скорее универсальным коммерческим банкам, которые выдают кредиты наличными «уличным» клиентам. Но и они пострадают несильно, указывает Васильев, поскольку их розничный портфель не очень велик в сравнении со всем кредитным портфелем. Регулятор понимает, что, хотя в этом году качество активов в рознице улучшилось, а рост замедлился, риски в рознице все еще остаются высокими из-за существенной закредитованности населения в условиях падения его доходов в реальном выражении, заключает Васильев.

Эти изменения помогут умерить пыл банков с дутым капиталом, которые слишком агрессивно кредитуют по высоким ставкам, говорит представитель «Тинькофф банка», – его банк не выдает кредиты наличными и кредитные карты с ПСК более 35%, он хорошо капитализирован, эти изменения почти не повлияют на «Тинькофф банк».

Эти меры ЦБ окажут влияние в большей степени на слабые кредитные организации, для которых важен каждый базисный пункт достаточности капитала, и не скажутся на рынке в целом, считает главный бухгалтер «ОТП банка» Павел Алексеев. Для его банка это некритично – у банка хороший показатель достаточности капитала.

Если проект указания будет утвержден, «ВТБ 24» будет выполнять требования регулятора, обещает начальник управления потребительского кредитования «ВТБ 24» Дмитрий Поляков. Ставки ближе к 20% получает незначительная часть клиентов, которых интересуют небольшие суммы, уверяет он.

«Большая часть кредитов выдается в ВТБ по ставкам ниже 20%, это нововведение затронет ВТБ в минимальной степени», – говорит вице-президент ВТБ Иван Пятков.