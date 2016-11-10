От редакции: Привычка к бедности

Снижение темпов спада российской экономики и замедление инфляции позитивно отразились на положении наименее обеспеченных слоев, но существенное сокращение в ближайшем будущем числа малоимущих маловероятно.

Авторы опубликованного в среду доклада Всемирного банка «Российская экономика: постепенное медленное движение вперед – достаточно ли этого для изменения ситуации к лучшему?» полагают, что рост нефтяных цен и сбалансированная бюджетная политика позволили отечественной экономике пройти пик кризиса. Спад по итогам года составит 0,6%, что вдвое меньше прежнего прогноза в 1,2%. В 2017 г. эксперты ВБ прогнозируют рост в 1,5%, в 2018-м – 1,7%.

По расчетам авторов доклада, численность россиян, живущих ниже уровня бедности, во II квартале 2016 г. сократилась по сравнению с I кварталом с 23,4 млн до 19,8 млн человек (с 16 до 13,5% населения), сократилась и безработица – с 4,6 млн человек в марте 2016 г. до 4 млн в сентябре. Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева считает это следствием ослабления инфляции, которая больнее всего задевает малообеспеченные слои населения. Индекс потребительских цен вырос в сентябре 2016 г. по сравнению с сентябрем 2015 г. на 6,4% (годом раньше – на 10,4%). Цены на продукты, которые занимают значительную долю в расходах малоимущих, выросли за тот же период на 5,8% (на 10,5% годом раньше).

Отмеченные Всемирным банком положительные тенденции в социальной сфере не стоит переоценивать – они больше похожи на колебания. Если сравнивать первое полугодие 2016 г. и 2015 г., то число бедных изменилось мало: 21,7 млн и 21,4 млн. Численность безработных во II и III кварталах 2015 и 2016 гг. (4,3 млн и 4,1 млн человек) и вовсе не менялась. Нет оснований полагать, что это тенденция улучшения ситуации, признаков выхода из кризиса нет, считает Малева. Доходы населения в 2016 г. продолжали снижаться, а сокращение безработицы при продолжающемся снижении занятости в учреждениях и на крупных и средних предприятиях означает рост серой занятости с низкими заработками и квалификацией. Люди приспособились к слабой экономике и подготовились к долгой жизни в плохих условиях, но это не означает выход из бедности и повышение благосостояния, резюмирует эксперт.