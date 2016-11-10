Плата за Android

В пятницу, 11 ноября, истекает срок ответа компании Google на обвинения Еврокомиссии по конкуренции. Весной комиссар этой комиссии Маргрет Вестагер обвинила корпорацию в навязывании сервисов производителям смартфонов и планшетов: Google якобы вынуждает их предустанавливать на устройства приложения, в частности поиск. В четверг Google опубликовал в корпоративном блоге официальный ответ регулятору: компания настаивает, что не ограничивает конкуренцию среди разработчиков приложений, а, наоборот, стимулирует ее.

Основной доход Google приносит реклама в результатах поиска. В 2015 г. выручка Google выросла на 13% до $74,5 млрд и этот рост обеспечен прежде всего рекламой в поиске на мобильных устройствах, а также ростом доходов видеосервиса YouTube, сообщала компания. Корпорация использовала преимущество в области операционных систем для мобильных устройств, чтобы укрепить доминирующее положение как раз на рынке поиска, сочла Еврокомиссия. Система Android от Google установлена более чем на 90% смартфонов в Европе. Если производители отказывались предустанавливать вместе с этой ОС поиск и другие приложения Google, компания не разрешала им ставить магазин Google Play – основное место, откуда пользователи скачивают приложения для Android. Также Google запрещал производителям предустанавливать приложения конкурентов, выяснил регулятор.

Android «учитывает баланс интересов пользователей, разработчиков, производителей устройств и операторов», написал в ответе Еврокомиссии старший вице-президент по юридическим вопросам Google Кент Уокер. Благодаря бесплатному распространению Android производители смартфонов не тратят деньги на создание собственных дорогостоящих ОС. Из-за этого телефоны становятся дешевле и доступнее для большего числа людей.

Распространение через Android поиска Google вместе с Google Play позволяет компании бесплатно предоставлять производителям ОС и пакет приложений, «вместо того чтобы, например, брать плату за использование лицензии», указывает Уокер. Он не пишет прямо, что Google введет плату за Andriod в случае запрета Еврокомиссии распространять ОС вместе с пакетом приложений, но замечает, что из-за такого решения чиновников конкуренция на рынке снизится, а «цены вырастут».

Ранее человек, знакомый с планами Google, говорил «Ведомостям», что компания рассматривает возможность введения платы за Android в случае негативного решения антимонопольных органов.

В России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже признала, что Google злоупотребляет доминирующим положением на Android, оштрафовала корпорацию на 438 млн руб. и предписала, в частности, убрать из договоров с производителями запрет на установку приложений конкурентов. Компания уже должна была устранить нарушения, но не сделала этого, решила ФАС и недавно оштрафовала компанию еще на 1 млн руб. Представитель Google в конце октября говорил «Ведомостям», что компания работает над исполнением предписания ФАС.