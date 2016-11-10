Рунет для русских

Законопроект о регулировании российского сегмента интернета не содержит конкретных норм. Их должно будет установить правительство

Законопроект о регулировании российского сегмента интернета не содержит конкретных норм. Их должно будет установить правительство

Минкомсвязи завершило работу над законопроектом о регулировании российского сегмента интернета, текст документа был опубликован на портале правовой информации regulation.gov.ru. Это проект поправок в закон «О связи», описывающий основные элементы критической инфраструктуры рунета и особенности их регулирования.

Законопроект выполняет поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Совета безопасности двухлетней давности, говорит человек, близкий к авторам документа. Тогда совет изучил итоги учений по устойчивости рунета, и президент поручил принять меры, которые обеспечили бы эту устойчивость в случае отключения российского сегмента интернета от внешнего мира.

После обсуждения законопроект будет внесен в правительство, говорит собеседник «Ведомостей» в министерстве. Он надеется, что документ попадет в Госдуму и будет принят уже до конца этого года. Закон начнет действовать через 180 дней после принятия, говорится в проекте документа.

Собеседник «Ведомостей» в министерстве говорит, что основная цель проекта – внести в законодательство базовые термины, касающиеся работы интернета: ведь нынешний закон «О связи» ориентирован в основном на телефонную связь. В итоге в проекте появилось описание элементов критической инфраструктуры, подпадающих, по мнению министерства, под юрисдикцию России. Под такими элементами понимаются автономные системы, IP-адреса, национальный сегмент интернета и его инфраструктура, точки обмена трафиком, владельцы таких точек, реестр доменных имен .ru и .рф, а также администратор национальных доменных зон. Также проект предусматривает создание государственной информационной системы (ГИС) обеспечения целостности, устойчивости и безопасности работы рунета.

Законопроект является рамочным и практически не содержит деталей регулирования элементов критической инфраструктуры: все это будет прописано на уровне подзаконных актов правительства. По словам близкого к авторам проекта человека, это было сделано намеренно: «Если мы поймем, что документ поддержан отраслью, то продолжим работу на уровне подзаконных актов, причем с участием ключевых игроков рынка». В документе также говорится, что особенности регулирования элементов критической инфраструктуры устанавливаются Минкомсвязи по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. А правительство определит порядок управления национальными доменами и точками обмена трафиком.

Цель создания государственной информационной системы – понять маршруты интернет-трафика в рунете, говорит собеседник «Ведомостей». Он не скрывает, что одна из задач – сделать так, чтобы трафик был более локальным, т. е. ходил внутри страны, а не через международные каналы связи. Но жестко регулировать маршруты трафика цели нет, утверждает он: операторы могут учитывать данные по трафику из ГИС, но не обязаны выстраивать его маршруты только внутри страны.

Размер рунета 5,39 млн доменов было зарегистрировано по состоянию на четверг в доменной зоне .ru, по данным на сайте КЦ. В доменной зоне .рф имен пока намного меньше – 0,9 млн

Точки обмена трафиком, по проекту, должны принадлежать только российским компаниям. Фактически они уже контролируются российскими структурами, в том числе с участием государства, в частности, «Ростелеком» владеет крупнейшей в России точкой обмена трафика MSK-IX, говорит собеседник «Ведомостей».

Кроме того, законопроект регулирует систему распределения национальных доменных имен. Из текста следует, что администратор национальной доменной зоны должен быть российским юрлицом, причем учрежденным госорганом исполнительной власти в области связи (т. е. самим Минкомсвязи). Сейчас национальными доменами управляет Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ). Ранее источники «Ведомостей» в органах власти и операторах связи говорили, что государство хочет полностью забрать управление доменами под себя: обсуждалась возможность передачи этой функции государственному «Ростелекому» или Россвязи.

Минкомсвязи уже является одним из учредителей КЦ, и из законопроекта не следует, что министерство должно быть его единственным учредителем. Сейчас среди учредителей центра также Ассоциация документальной электросвязи, некоммерческий Союз операторов интернет, региональная организация «Центр интернет-технологий», Российский НИИ развития общественных сетей и Институт развития интернета. Человек, близкий к авторам проекта, заверяет, что законопроект фиксирует текущее положение дел и изменений в составе учредителей КЦ не планируется. Государство, по его словам, имеет достаточные полномочия, присутствуя в совете КЦ и имея право вето на все его решения.

«Ростелеком» принимал участие в разработке этого законопроекта, сказал его представитель. Тем не менее, отметил он, у оператора остались вопросы к его итоговому тексту: в нем много отсылочных норм и новых понятий, при этом часть формулировок требует уточнения. Оператор направит свои предложения авторам проекта и надеется, что они будут рассмотрены.

Представители «Вымпелкома», МТС и «Мегафона» отказались от комментариев. Представитель КЦ не ответил на запрос «Ведомостей».