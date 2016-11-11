Антивирусный маркетинг

По просьбе «Лаборатории Касперского» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выяснит, не злоупотребила ли Microsoft доминирующим положением для продвижения своего антивируса

По просьбе «Лаборатории Касперского» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выяснит, не злоупотребила ли Microsoft доминирующим положением для продвижения своего антивируса

ФАС возбудила дело против Microsoft по обращению «Лаборатории Касперского», чтобы выяснить, не злоупотребляла ли американская корпорация доминирующим положением, сообщила ФАС.

Перед выпуском версий Windows 10 Microsoft дает разработчикам антивирусного программного обеспечения лишь несколько дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений с новой версией операционной системы, объяснил «Ведомостям» представитель «Лаборатории Касперского». Для прошлых Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял 2 месяца и 6 календарных дней.

Microsoft выпускает собственный антивирус Windows Defender, который автоматически включается, если сторонний софт не успел адаптироваться к Windows 10, приводятся в сообщении ФАС слова замруководителя службы Анатолия Голомолзина. От срока адаптации зависит полноценная работа антивирусного ПО на устройствах и поэтому сокращение срока дает Microsoft необоснованные преимущества на рынке ПО, сообщил Голомолзин. Сторонние производители не могут исполнять свои обязательства перед пользователями, что для них оборачивается финансовыми потерями, передал представитель компании слова замдиректора «Лаборатории Касперского» по юридическим вопросам Игоря Чекунова.

Microsoft еще не получила официального уведомления от ФАС, заявил представитель компании.

Обращению в ФАС предшествовали несколько месяцев безуспешных переговоров с Microsoft, говорит представитель «Лаборатории Касперского», обещая в ближайшее время пожаловаться и в Европейскую комиссию.

Глава российского представительства антивирусной компании ESET Денис Матеев затруднился оценить влияние такого поведения Microsoft на бизнес ESET. Он отмечает, что Microsoft уже давно и активно предлагает пользователям собственный антивирус. Но если идет навязывание решения, которое не является самым эффективным (о чем говорит его незначительная рыночная доля), то это может стать причиной проблем для пользователя, предостерегает Матеев. Основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский также невысокого мнения о качестве продукта Windows Defender, следует из вчерашней записи в его блоге.

На Microsoft приходится почти 90% мирового рынка операционных систем настольных компьютеров, следует из данных Netmarketshare. Доля выпущенной в прошлом году Windows 10 – 22,6%. Схожая картина и в России (см. график).

«Лабораторию Касперского» нельзя назвать монополистом на российском рынке, но она занимает лидирующую позицию с большим отрывом от других крупных производителей, говорит представитель исследовательской компании IDC. По ее словам, Microsoft в их число не входит. IDC не раскрывает доли «Лаборатории Касперского» и Windows Defender. В 2014 г. «Лаборатория Касперского» занимала 55,5% российского рынка антивирусов, сообщала ее представитель со ссылкой на результаты IDC.

«Лаборатории Касперского» предстоит доказать, что изменение вызвано не технологической необходимостью, а бизнес-соображениями для ограничения конкуренции, рассуждает независимый юрист по антимонопольному праву Ирина Попова. По ее мнению, сделать это непросто: у Microsoft наверняка найдутся весомые технологические доводы и поэтому шансы «Лаборатории Касперского» и Microsoft она считает равными. Но поскольку Microsoft не в первый раз меняет свою политику в одностороннем порядке, то шансы есть, полагает Попова.