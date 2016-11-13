Осторожно, пошлина уменьшается

Чиновники предлагают не только обложить НДС покупки в зарубежных онлайн-магазинах, но и снизить порог беспошлинного ввоза для таких товаров

Чиновники предлагают не только обложить НДС покупки в зарубежных онлайн-магазинах, но и снизить порог беспошлинного ввоза для таких товаров

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает снизить порог беспошлинного ввоза для товаров, приобретенных в зарубежных онлайн-магазинах, с учетом международного опыта. Предложения от заинтересованных ведомств должны быть подготовлены к 1 марта 2017 г. Это следует из проекта доработанной дорожной карты развития интернет-торговли в России, который Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупнейших интернет-продавцов в России «М.видео», «Эльдорадо», «Детский мир», Ozon и др.) направила в середине октября в администрацию президента («Ведомости» ознакомились с документом). Доработанная карта направлена в администрацию президента, подтвердил представитель ассоциации. Представитель ФТС от комментариев отказался.

Сейчас не облагаются пошлиной посылки суммарно до 1000 евро за календарный месяц и весом до 31 кг, при превышении этих норм взимается пошлина 30% с суммы, превышающей порог, но не менее 4 евро за 1 кг. Российские интернет-магазины, входящие в АКИТ, добивались снижения этих норм с 2013 г., за снижение порога выступала и ФТС. В конце апреля служба направляла в Минфин соответствующие предложения. Руководивший тогда ФТС Андрей Бельянинов не называл конкретных цифр, но приводил в пример Белоруссию, установившую сходный с европейским порог беспошлинного ввоза – 22 евро за посылку.

В середине 2016 г. АКИТ также выступила с инициативой обязать зарубежные онлайн-магазины платить НДС в России, если их выручка за три месяца превышает 2 млн руб. (сейчас с покупок онлайн за рубежом НДС не платится). Необходимость снизить порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок из-за рубежа и сделать зарубежных интернет-продавцов налоговыми агентами в России АКИТ объясняла тем, что нужно установить равные условия для бизнеса.

Растущий рынок 900 млрд руб. достигнет по итогам 2016 г. оборот российской онлайн-торговли, это на 18,4% больше, чем годом ранее, прогнозировала в сентябре АКИТ. Свыше трети этой суммы – около 320 млрд руб. – придется на покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах (+45% год к году)

По итогам съезда «Деловой России» 18 октября президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2016 г. рассмотреть вопрос, чтобы начать взимать НДС и таможенные пошлины с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Тогда президент АКИТ Алексей Федоров говорил «Ведомостям», что АКИТ в первую очередь выступает за сбор НДС с посылок.

В проекте доработанной дорожной карты учтены замечания от заинтересованных ведомств, сказано в сопроводительном письме, подписанном Федоровым.

Минфин поддерживает и сбор НДС с зарубежных покупок в интернете, и снижение беспошлинного порога для таких сделок, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Снижение порога беспошлинных покупок поможет «пресечь практику мелкооптового коммерческого импорта без уплаты налогов и таможенных пошлин», а сбор НДС выровняет рыночные условия, считает он. «Сейчас складывается ситуации, когда российские граждане, приобретая товар на иностранной площадке, могут не уплачивать НДС, что создает конкурентное преимущество для иностранных интернет-продавцов», – рассуждает Сазанов.

Минэкономразвития еще прорабатывает оба вопроса, сообщил его представитель.

Снижение беспошлинного порога нацелено на то, чтобы сократить коммерческие партии под видом товаров для личного использования, уточнил представитель АКИТ. При этом он подчеркивает, что с одной посылки будет оплачиваться или НДС, или пошлина. «Подразумевается, что если какой-либо зарубежный интернет-ритейлер не встанет на налоговый учет в России, то посылки от него российским гражданам должны будут облагаться пошлиной», – объясняет он.

Шестнадцатого ноября Евразийский межправительственный совет должен окончательно согласовать формулировки Таможенного кодекса, знает источник, знакомый с повесткой совета. Последний камень преткновения – как раз порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц, говорит он, на совете должны определить, какие установить тарифы.

Представители Минпромторга, Федеральной налоговой службы, Евразийской экономической комиссии на запросы не ответили.

В подготовке статьи участвовал Павел Кантышев