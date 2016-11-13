IKEA нашла землю в НИИ

IKEA Centers Russia, управляющая торговыми комплексами «Мега» и ИКЕА, выбрала место для строительства третьего торгового центра в Ленинградской области. Компания приобретает участок в Аннинском сельском поселении Ломоносовского района, переговоры о покупке которого вела с 2015 г., рассказали два чиновника местной администрации и два источника, знакомых с планами компании. По словам собеседников «Ведомостей», речь идет о землях ЗАО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» (СевНИИГиМ). Представитель этой компании не подтвердил и не опроверг информацию о продаже земли IKEA Centers Russia. Представитель IKEA в России отказался от комментариев. Ведомости

Коньяк подорожает

Минфин планирует повысить минимальные цены на коньяк. Уведомление о разработке соответствующего приказа размещено на едином портале раскрытия информации. Согласно документу повышение минимальных цен на коньяк позволит сократить долю фальсификата на алкогольном рынке и повысит инвестиционную привлекательность отрасли. Предлагаемый размер минимальной цены ведомство пока не обнародовало. В рознице она может вырасти до 333 руб. за пол-литра против нынешних 322 руб., знает несколько участников алкогольного рынка. Интерфакс