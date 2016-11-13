Статья опубликована в № 4202 от 14.11.2016 под заголовком: Кому с РЖД по пути

Кому с РЖД по пути

Смена президента РЖД не преминула сказаться на крупных партнерах госмонополии. Процветавшая во времена экс-президента Владимира Якунина группа подрядчиков упустила заказ на 22 млрд руб., зато крупные контракты получили структуры Ротенбергов
При Олеге Белозерове пул подрядчиков РЖД начал меняться
При Олеге Белозерове пул подрядчиков РЖД начал меняться
Ilya Naymushin / REUTERS

Подрядчики РЖД не знают, что их ждет, положение их владельцев неустойчиво, жаловались «Ведомостям» сотрудники госкомпании и ее подрядчики вскоре после отставки в августе 2015 г. президента РЖД Владимира Якунина, 10 лет руководившего госмонополией. С уходом руководителя госкомпании у нее неминуемо поменяются крупнейшие подрядчики, объясняли они. «Дальнейшее же его [Якунина] пребывание на этом месте становилось уже опасным для него самого – компания настолько неэффективна и погружена в коррупционные схемы, что рано или поздно это бы закончилось плачевно», – рассказывал «Ведомостям» о причинах отставки федеральный чиновник. По подсчетам «Ведомостей», близкие к Якунину люди – его бывшие советники, помощники и просто знакомые – к тому моменту имели действующие контракты в РЖД на 400 млрд руб. с лишним. Для сравнения: вся инвестпрограмма госмонополии на 2014 г. ненамного превышала эту сумму. Команда нового президента Олега Белозерова занялась ревизией крупных проектов и контрактов РЖД. Год спустя можно констатировать: пул подрядчиков монополии начинает меняться.

Знакомые партнеры

Самым заметным подрядчиком РЖД при Якунине была группа компаний, связанных с совладельцами Интерпрогрессбанка Алексеем Крапивиным, Борисом Ушеровичем, Владимиром Маркеловым и Юрием Ободовским. Алексей – сын Андрея Крапивина, бывшего внештатного советника Якунина. Экс-президент РЖД когда-то объяснял «Ведомостям», что Андрей Крапивин – его давний знакомый, хорошо разбирающийся в банковском деле. По оценке ресурса Slon.ru, на компании, к которым могла иметь отношение группа Крапивина, до 2014 г. приходилось до трети закупок РЖД.

По подсчетам «Ведомостей», к середине 2015 г. в портфеле этих структур заказов от монополии было не менее чем на 350 млрд руб. В том числе подряды самой дорогой на тот момент стройки РЖД – проекта развития БАМа и Транссиба (так называемого Восточного полигона). В него до 2018 г. планировалось вложить в общей сложности 562 млрд руб., из которых 100 млрд руб. выделило бы государство, 150 млрд руб. – фонд национального благосостояния (ФНБ), а остальное – РЖД. До отставки Якунина госкомпания успела разыграть подряды на 300 млрд руб. с небольшим, из которых 215 млрд руб. досталось компаниям, подконтрольным группе Крапивина. Например, приобретенное банкирами специально для участия в конкурсах ООО «ОСК 1520» выиграло в 2014 г. контракт на электрификацию объектов БАМа и Транссиба на 28 млрд руб. Контракты на строительно-монтажные работы стоимостью 143 млрд руб. получила управляющая компания «Бамстроймеханизация» (УК БСМ), на 48% принадлежащая Ободовскому, а на 49,5% – Юрию Коротченко, петербургскому бизнесмену, знакомому сына бывшего первого вице-президента РЖД, а ныне советника президента компании Вадима Морозова (см. врез). Банкиры в 2014 г. выкупили ПАО «Бамстроймеханизация» (ПАО БСМ), получившее контракт по Восточному полигону на 44 млрд руб., у Василия Тарасенко, бессменного гендиректора компании, работавшей на БАМе со времен СССР. В момент смены владельцев новые собственники компании были скрыты за офшорами с Британских Виргинских островов, но Крапивин подтвердил «Ведомостям», что сейчас ПАО БСМ входит в Группу компаний 1520.

Крапивин-старший скончался весной 2015 г., а в августе того же года был отправлен в отставку Якунин. Год спустя группа остается крупнейшим партнером РЖД, но части подрядов она лишилась.

Таинственный миноритарий

Петербуржец Юрий Коротченко, бывший владелец 49,5% УК БСМ, выигравшей в 2014 г. три конкурса РЖД на 143 млрд руб., до недавнего времени входил в советы директоров Первой нерудной компании, АО «Трест № 7» и «Калугатрансмаша». Первая нерудная компания на 75% принадлежит сыну Генпрокурора Артему Чайке, на 25% – РЖД. Акционер второй компании – Александр Шарапов, владелец петербургской строительной группы Becar.
Общее у этих компаний одно – они работают с РЖД. Официальная должность бизнесмена, которую компании указали в отчетности, – советник гендиректора петербургской экспортно-промышленной фирмы «Судотехнология». Раньше Коротченко в ней принадлежало 20%.
«Судотехнология», несмотря на свое название, тоже в основном работает с РЖД – поставляет оборудование от пылесосов и электрических сушилок для рук до запчастей для вагонов. С 2012 по 2016 г. сумма контрактов с РЖД составила 8,8 млрд руб. (данные СПАРК). В 2012 г. «Судотехнология» даже получила премию «Партнер РЖД» в номинации «Лучший поставщик материально-технических ресурсов», которую компании вручил тогдашний первый вице-президент РЖД Вадим Морозов.
Как выяснили «Ведомости», Коротченко – давний знакомый сына Морозова Дмитрия, возглавляющего филиал «Трансконтейнера» на Октябрьской железной дороге. В 2007 г. «Судотехнология» Коротченко получила 10% в охотхозяйстве «Ладожский вепрь», учрежденном Морозовым-младшим в родном Волховском районе Ленинградской области. Летом 2015 г. Дмитрий Морозов купил у Коротченко 30% в компании «Арсенал», занимающейся содержанием земельных участков в полосе отвода железных дорог. В 2014–2015 гг. компания получила от РЖД подряды на 3,75 млрд руб.
Морозов-старший подал в отставку сразу после ухода из РЖД Якунина. Сейчас он советник нового президента РЖД. В мае 2016 г. Морозов-младший продал оставшиеся акции «Арсенала» компании «Софора», следует из СПАРК.
Алексей Крапивин передал, что, по его информации, Вадим Морозов никакого отношения к Коротченко не имел. «Коротченко выступал в сделке по УК БСМ как самостоятельный бизнесмен. В этом году Коротченко принял решение о выходе из УК БСМ, и Группа компаний 1520 консолидировала ее активы на 100%», – сообщил Крапивин. В пресс-службе РЖД заявили, что советник президента РЖД Вадим Морозов не имеет отношения к компаниям, совладельцем которых является Дмитрий Морозов, и рекомендовали обратиться к нему напрямую.

СвернутьПрочитать полный текст

Новые владельцы и руководители

В сентябре 2016 г. гендиректором крапивинской ОСК 1520 был назначен Сергей Клевакин, проработавший более 12 лет в другом подрядчике РЖД – компании «Форатек», специализирующейся на производстве и строительстве контактных сетей для РЖД. Клевакин «показал себя как эффективный руководитель в компании «Форатек ЭТС», объяснил «Ведомостям» Крапивин. Группа ОСК 1520 при этом стала основным акционером «Форатека», передал он «Ведомостям». Когда, как именно это произошло и во сколько обошлось его структурам, Крапивин не раскрывает. До 2015 г. «Форатек» выигрывала заказы РЖД не более чем на 400 млн руб. в год, но с 2015 г. сотрудничество с госкомпанией и ее «дочками» вышло на новый уровень: за прошлый год группа получила в 3,5 раза больше подрядов – на 1,39 млрд руб., а в этом году уже на 2 млрд руб.

Публикации, утверждавшие, что группа «Форатек» может быть близка Александру Мишарину, появлялись в СМИ в течение 20 лет. Мишарин за это время успел поработать директором департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства России, заместителем министра путей сообщения и транспорта, начальником Свердловской железной дороги и губернатором Свердловской области. И его представители, и топ-менеджеры «Форатека» эту близость все это время отрицали. Установить всех владельцев «Форатека» по регистрационным документам сложно: у кипрских учредителей компаний группы по нескольку раз менялись собственники. Еще в 2008 г. среди них мелькнула Solace Investing Ltd с Британских Виргинских островов, акционерами которой, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), были Андрей Крапивин, Ушерович и Маркелов. Другие офшоры, по данным ICIJ, контролировал давний знакомый Мишарина – бизнесмен Владимир Чижевский.

Партнер Чижевского – миноритарий «Форатека» Петр Короткевич и Мишарин работали вместе в Министерстве путей сообщения (МПС), затем на Свердловской железной дороге и в 90-е даже жили в одном доме в Екатеринбурге, вспоминал бывший депутат Екатеринбургской городской думы Леонид Волков. Их соседом был и Чижевский. Когда возглавляемая Чижевским люксембургская компания Advanced Communication Systems учредила одну из первых компаний группы «Форатек» – ЗАО «Форатек коммуникейшнс», Мишарин вошел в ее совет директоров. Компания в то время поставляла на Свердловскую железную дорогу телекоммуникационное оборудование Siemens. В 2003 г. МПС выбрало другую компанию группы – «Форатек энерго» – генподрядчиком программы обновления хозяйства электроснабжения МПС, писала отраслевая газета «Гудок».

Миноритарием и гендиректором группы «Форатек» стал Клевакин. Он рассказал несколько лет назад изданию «Деловой квартал», что сам позвал к себе в заместители двоюродного брата Мишарина Андрея, с которым был давно знаком.

В 2011 г. тогдашний депутат гордумы Волков пожаловался в ФАС на один из проектов «Форатека»: по его мнению, компания, не имевшая опыта строительства автомобильных дорог, необоснованно выиграла дорожные подряды на сумму более 1 млрд руб., при этом фактически работы выполнил за меньшие деньги проигравший участник – «Свердловскавтодор». Волков был уверен, что поддержку «Форатеку» оказывал тогдашний губернатор Мишарин. ФАС признала действия участников конкурсов картельным сговором, но в суде «Форатеку» удалось оспорить это решение. Тем не менее вскоре менеджмент «Форатека» признал попытку автодорожного строительства неудачной и пообещал больше автодорогами не заниматься.

«Форатек» не имеет никакого отношения к Александру Мишарину, как и сам Мишарин не имеет никакого отношения к нашей группе компаний, – передал «Ведомостям» Крапивин. «К данной компании я не имел, не имею и не планирую иметь какого-либо отношения», – подтвердил «Ведомостям» Мишарин.

После отставки Якунина полностью поменялись владельцы крупнейшего подрядчика РЖД по Транссибу – УК БСМ. В СПАРК эти изменения отражены так. В декабре 2015 г. 48% акций продал прежним владельцам компании – нескольким физлицам Ободовский, а в августе 2016 г. свои 49,5% продал Коротченко. После этого владельцем 50% стало ООО «Абас инвест», единственным гендиректором и учредителем которого является Екатерина Девяткина. Гендиректором УК БСМ в апреле 2016 г. был назначен Александр Мискарян, бывший медиаменеджер из Санкт-Петербурга, до 2013 г. руководивший региональной дирекцией ЗАО «АИФ» (входило в холдинг «Медиа3» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых). С 2014 г. Мискарян работал заместителем гендиректора УК БСМ и входил в ревизионную комиссию ПАО БСМ.

Кстати, в ПАО БСМ с октября 2016 г. тоже появился новый гендиректор. Вместо сына бывшего владельца Виталия Тарасенко совет директоров на пять лет закрепил эту должность за петербуржцем Сергеем Васильевым. Поменялись владельцы и в «Сетьстройэнерго». Новые руководители представляют «наши интересы», уверяет Крапивин: «Мы меняемся, реформируемся, оптимизируемся». По его словам, все его активы и активы партнеров войдут в создаваемую Группу компаний 1520, которая в будущем станет «более открытой структурой».

«Мы уже давно работаем на рынке железнодорожного строительства, в весьма жесткой конкурентной среде. Уход Владимира Ивановича Якунина никак не отразился на нашем бизнесе», – уверяет Крапивин. Тем не менее, как выяснили «Ведомости», принять участие в новом проекте, который обещает стать самым дорогим для РЖД, структурам Крапивина не удалось.

Высокоскоростное проектирование

Крапивин и его партнеры были не только крупнейшими строителями РЖД, но и монополистами в проектировании железных дорог. В 2013 г. РЖД заключила договор на выполнение всех проектных работ с лимитом в 150 млрд руб. и сроком до 31 декабря 2017 г. с компанией «Росжелдорпроект». В ней 75% принадлежит «Ленгипротрансу», которым напрямую владеют Маркелов, Крапивин (по 24,99% у каждого) и Ушерович (12,47%). Благодаря долгосрочному договору выручка «Росжелдорпроекта» с 2013 г. стабильно превышала 25 млрд руб. в год. Доля компании в проектно-изыскательских работах РЖД составляет более 88%, сообщал «Росжелдорпроект» в отчете за 2014 г.

Но недавно монополия проектной компании Крапивина закончилась. В апреле 2015 г. «дочка» РЖД – ПАО «Скоростные дороги» провела открытый конкурс на проектирование участка Москва – Казань высокоскоростной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург. Единственным участником и победителем конкурса на 24,5 млрд руб. стал «Мосгипротранс», в консорциум с которым вошли «Нижегородметропроект» и China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. Правда, летом 2016 г. РЖД снизила сумму контракта до 22 млрд руб.

«Мосгипротранс» – крупнейший конкурент «Росжелдорпроекта» – долгое время вынужден был оставаться на вторых ролях. Из-за монопольного положения «Росжелдорпроекта» компания попала в разряд соисполнителей 2–3-го уровня, при этом являясь основным разработчиком проектов объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщил «Мосгипротранс» в годовом отчете за 2015 г. Более того, компания указывала, что «монопольное положение ПАО «Росжелдорпроект» на рынке проектных работ кардинально влияет на сроки выполнения проектов и ведет к неоправданному завышению финансовых затрат РЖД». Подряд на проектирование ВСМ Москва – Казань важен не только размером контракта, хотя он уже позволил «Мосгипротрансу» значительно поправить финансовое положение. Выручка компании в 2015 г. взлетела в 7 раз до 3,6 млрд руб. Чистая прибыль в 2015 г. составила 715 млн руб.

Не наши деньги

В начале сентября после ареста замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД полковника Дмитрия Захарченко полицейские нашли в квартире его сестры $120 млн наличными. Полковника обвиняют по трем статьям УК: злоупотребление полномочиями, получение взятки и воспрепятствование правосудию, официальная версия происхождения денег до сих пор не раскрыта. «Росбалт» и «Новая газета» со ссылкой на российского банкира Германа Горбунцова, скрывающегося в Германии, сообщили, что часть денег могла принадлежать подрядчикам РЖД, связанным с Алексеем Крапивиным. «Ситуация Дмитрия Захарченко не имеет отношения ни ко мне, ни к Группе компаний 1520, ни к ОАО «РЖД», – передал «Ведомостям» Крапивин.
В 2014 г. Горбунцов передал агентству Reuters документы, из которых следовало, что через Столичный торговый банк и Инкредбанк были выведены миллиарды долларов РЖД. За подрядчиками стояла группа Крапивина, писало Reuters. Крапивин и его менеджеры это опровергали.

Следует вспомнить, что очень часто в строительных тендерах побеждают компании, проектные институты которых разрабатывали проекты. Стоимость строительства первой очереди магистрали РЖД оценивает в 1 трлн руб., почти в 2 раза дороже реконструкции БАМа и Транссиба. Стоимость второго участка, Казань – Екатеринбург, по предварительным расчетам, будет еще выше. Предполагается, что 60% финансирования для проектов предоставят китайские банки. Проект разделен на два участка: Москва – Нижний Новгород и Нижний Новгород – Казань, предполагается, что по этим участкам будут заключены концессионные соглашения, сообщил представитель Мишарина. Концессионером будет специально созданная проектная компания, где главным акционером станет «дочка» РЖД «Скоростные магистрали».

От прачечных к поездам

Как «Мосгипротрансу» удалось одержать столь важную победу? «Договор «Росжелдорпроекта» с РЖД подразумевает обычные проекты, а тут речь шла о проектировании высокоскоростной магистрали, на которую монополия не распространяется», – заявил «Ведомостям» один из акционеров «Мосгипротранса». При этом сам «Мосгипротранс» чуть было не оказался в группе Крапивина.

В январе 2014 г. партнер Крапивина Ободовский на приватизационных торгах за 185 млн руб. выкупил 15% «Мосгипротранса» у Росимущества. Этот небольшой пакет фактически позволял контролировать «Мосгипротранс», потому что владение более чем 60% акций компании было закольцовано. Летом 2015 г., после победы в конкурсе «Скоростных дорог», в совет директоров «Мосгипротранса» вошли два представителя Крапивина.

Но пробыли они там недолго. В конце сентября 2015 г., вскоре после отставки Якунина, совет директоров «Мосгипротранса» полностью обновился, мест для представителей Крапивина и прежнего менеджмента в нем не нашлось. Крапивин рассказал «Ведомостям», что в сентябре 2016 г. 15% «Мосгипротранса» были проданы мажоритарному акционеру. Назвать его он отказался. «Не скрою, ранее мы сами хотели принять участие в этом масштабном и интересном проекте, но условия договора на проектирование ВСМ показались нам крайне рискованными в части финансирования и сроков исполнения», – передал Крапивин.

Крупнейшими владельцами «Мосгипротранса» стали совладелец группы Cotton Way Александр Уткин и его партнеры. Как рассказал «Ведомостям» Уткин, его партнеры консолидировали 80% «Мосгипротранса», сам он стал бенефициаром 7% акций проектной компании. Кемеровский бизнесмен Уткин в начале 2000-х работал в компаниях, близких к Искандеру Махмудову и Максиму Ликсутову, например в ЗАО «Трансуголь». Потом был больше известен своим бизнесом по «аренде текстиля». Его компании сдают в аренду РЖД постельное белье, занавески, матрасы и полотенца. Стирает и чистит этот текстиль входящая в холдинг компания «Мастер клининг» в арендованных у РЖД на 15 лет прачечных. Все затраты включены в стоимость пассажирского билета (при условии покупки постельного белья). Стабильный бизнес приносит компании Уткина 2 млрд руб. выручки в год. В 2014 г. Уткину удалось привлечь инвесторов – 40% Cotton Way за 3,6 млрд руб. приобрели РФПИ и ЕБРР.

По словам Уткина, среди крупных владельцев «Мосгипротранса» есть его старый знакомый Алексей Никифоров, но Махмудова среди них нет. «Мосгипротранс» был последним интересным активом в сегменте проектирования железных дорог и стоил недорого» – так объясняет покупку компании Уткин, не раскрывая сумму сделки. По его словам, его позвали друзья, чтобы он помог структурировать бизнес проектной компании и сделать его рыночным.

В новом совете «Мосгипротранса» два директора оказались давними знакомыми Мишарина. Это бывший заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства России Владимир Ампилогов, проработавший в этой должности с 1997 по 2015 г. В 2009 г. Мишарин полгода проработал начальником Ампилогова, после чего ушел руководить Свердловской областью. Мишарин и Ампилогов входили в совет директоров РЖД. Второй знакомый – Олег Жабин – бывший железнодорожник, экс-гендиректор «Уралвагонзавод-транса». В 2010 г. Мишарин, занимавший тогда пост губернатора Свердловской области, пригласил Жабина возглавить ГУП «Облкоммунэнерго». «Я бы сказал так, наверное: губернатор, зная меня по прежней работе, оценил мое упорство в достижении цели и умение стиснуть зубы» – так ответил на прямой линии сайта Pervouralsk.ru Жабин на вопрос, действительно ли Мишарин постарался поставить на финансовые потоки в городе своих людей. В 2012 г., после ухода Мишарина, Жабин уволился из «Облкоммунэнерго». Еще один член совета директоров «Мосгипротранса» – директор ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены» Михаил Вильк, по данным СПАРК, с 2008 г. владеющий вместе с Жабиным в Туле и Подмосковье компаниями, сдающими в аренду недвижимость. Мишарин не стал комментировать знакомство с Ампилоговым и Жабиным, посоветовав обратиться в «Мосгипротранс». Уткин говорит, что пригласил Ампилогова, Жабина и Вилька как независимых директоров, оценив их профессионализм.

Новые поставщики РЖД в 2016 году

Игорь Ротенберг
Cын Аркадия Ротенберга
Контракты РЖД:
Было 0
Стало 691 млн руб.
ООО «Глосав» Игоря Ротенберга в 2016 г. получило контракт на поставку РЖД комплексных системных устройств безопасности. Компания специализируется на решениях для мониторинга транспорта на базе технологий «Глонасс»/GPS
НПФ «Благосостояние»
Негосударственный пенсионный фонд, учрежденный структурами РЖД
Контракты РЖД:
Было 0
Стало 6,99 млрд руб.
ООО «Трансстроймеханизация» в 2016 г. выбрано «РЖДстроем» в качестве подрядчика по строительству участков железной дороги в обход Украины. Почти 70% компании принадлежит «Мостотресту», владельцем которого является НПФ
Алексей Золотарев, Виталий Бриль
Бывшие партнеры помощника президента по транспорту Игоря Левитина
Контракты РЖД:
Было 0
Стало 15,9 млрд руб.
АО «Стройпутьинвест», основная строительная компания принадлежащего Золотареву и Брилю «Дормашинвеста», в 2016 г. получило право на строительство участка Восточного полигона за 6,3 млрд руб. ООО «Трансресурс» в сентябре 2016 г. располагает контрактами на поставку структурам РЖД железнодорожного лома на 8,33 млрд руб.
Юрий Рельян
Бывший замминистра строительства
Контракты РЖД:
Было 0
Стало 7,9 млрд руб.
ООО «Спецтрансстрой» Рельяна в 2016 г. стало подрядчиком «РЖДстроя» по реконструкции участка дороги Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская

СвернутьПрочитать полный текст

Новые имена

В этом году принадлежащему сыну Аркадия Ротенберга Игорю ООО «Глобальные системы автоматизации» («Глосав») впервые удалось выиграть тендер РЖД – на 691 млн руб. Это позволит ему как минимум удвоить выручку, составившую в 2015 г. 630 млн руб. До 2015 г. ООО работало в основном по заказам компаний, подконтрольных Аркадию Ротенбергу, – «Стройгазмонтажа», «Мостотреста», «Газпром бурения», – а также выполняло небольшие госзаказы Минтранса, «Русгидро» и т. д. Также «Глосав» был одним из поставщиков бортовых устройств для системы взимания платы с грузовиков «Платон», оператор которой «РТ-инвест транспортные системы» также на 50% принадлежит Ротенбергу-младшему.

«Условия участия в конкурсах для нас не изменились [из-за смены топ-менеджмента РЖД]», – говорит представитель «Глосава» Гурген Татоян. По его словам, компания начала работать с РЖД в первой половине 2015 г. В «Глосав» намерены развивать сотрудничество с РЖД. «Планируем принимать участие в различных IT- и телекоммуникационных проектах в качестве поставщиков оборудования и разработчиков программного обеспечения на конкурсной основе», – говорит Татоян.

АО «Стройпутьинвест» – основная строительная компания холдинга «Дормашинвест», принадлежащая бывшим партнерам помощника президента, бывшего министра транспорта Игоря Левитина Алексею Золотареву и Виталию Брилю, в 2016 г. получила первый за шесть лет крупный заказ на железнодорожное строительство. Она выполнит работы на Восточным полигоне на 6,3 млрд руб. Подрядом с ней поделилась УК «Трансюжстрой», выигравшая при Якунине конкурс на строительство участка магистрали за 61,9 млрд руб. «Трансюжстрой» принадлежит бизнесменам Александру Шевелеву и Анатолию Антипову, бывшим партнерам давнего гендиректора «РЖДстроя» Олега Тони. «Трансюжстрой» решил переуступить права на выполнение части работ в связи с высокой загрузкой собственных мощностей, объяснил «Ведомостям» представитель РЖД. Кроме того, Золотарев занялся еще и железнодорожным ломом. В сентябре 2016 г. он приобрел созданное чуть более года назад ООО «Трансресурс», у которого есть контракты на поставку бывших в употреблении деталей и узлов грузовых вагонов структурам РЖД на 8,33 млрд руб.

В феврале 2016 г. замминистра строительства и бывший замминистра регионального развития Юрий Рельян неожиданно подал заявление об увольнении. А к осени он стал одним из крупных строительных подрядчиков РЖД. В июне бывший чиновник приобрел с партнером ООО «Спецтрансстрой», которое «РЖДстрой» в 2016 г. выбрал единственным поставщиком услуги по реконструкции участка Котельниково – Тихорецкая – Кореновск – Тимашевская – Крымская. Сумма контрактов составила почти 8 млрд руб. Выручка компании в 2014 г. составляла всего 100 млн руб., в 2015 г. – 300 млн руб.

РЖД выбирает подрядные организации через конкурсные процедуры и определяющим фактором «являются их компетенции, а не принадлежность к тем или иным фамилиям», подчеркивает представитель РЖД. При этом, отмечает он, РЖД «никоим образом не ограничивает» усиление позиций любых компаний, добросовестно исполняющих договорные обязательства: «Более того, долгосрочные партнерские отношения с такими компаниями приветствуются». Но преимуществ при размещении новых заказов такие компании не имеют, продолжает он.

В РЖД утверждено положение об исключении конфликта интересов. Если такой факт будет выявлен, сотрудники компании, вовлеченные в конфликт, могут быть отстранены от проведения закупки, отмечает представитель госкомпании.

По данным пресс-службы РЖД, закупки компании за девять месяцев 2016 г. составили 975,4 млрд руб., из них на конкурентной основе размещено 62,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля неконкурентных закупок сократилась с 41,0 до 37,5%, сообщил представитель РЖД. Экономия составила 8 млрд руб.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото