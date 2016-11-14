Финансовый рынок: Тяжелая доля НПФ

Почти треть добавленной стоимости, произведенной российским финансовым сектором, приходится на негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Несмотря на снижение возможностей из-за многолетнего замораживания пенсионных накоплений, НПФ продолжают вкладываться в отечественную экономику. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами РАНХиГС.

Уникальность НПФ заключается в том, что на сегодняшний день это практически единственный рыночный инструмент привлечения внутренних сбережений в российскую экономику. Конечно, к деятельности фондов можно предъявлять различные претензии. Их портфели пенсионных накоплений не вполне прозрачны, а показатели доходности портфеля рассчитываются с опозданием. Определенные риски несет в себе и практика привлечения новых клиентов.

Кроме того, НПФ работают в агрессивной внешней среде. Финансовые рынки сохраняют высокую волатильность. Экономика не растет. Из-за секторальных санкций многие компании свернули инвестиционную активность. Наконец, три года подряд продолжается замораживание пенсионных накоплений, в результате которого НПФ и управляющие компании недополучили около 1 трлн руб.

Все эти факторы негативно сказываются на привлечении внутренних сбережений в экономику страны.

Тем не менее, невзирая на неблагоприятную конъюнктуру, пенсионные фонды продолжают вкладывать средства. К концу 2015 г. основу пенсионных инвестиций составили корпоративные облигации (46,99%), акции (12,93%) и банковские депозиты (19,22%). Преобладающий актив в структуре портфелей НПФ – корпоративные облигации – оценивается в сумму 814,5 млрд руб. Это составляет примерно 10% всего рынка корпоративных облигаций (по данным cbonds.ru, в конце 2015 г. объем рынка корпоративных облигаций равнялся 8068 млрд руб.). В принципе, эти показатели сопоставимы с данными по странам – членам ОЭСР.

В итоге в 2015 г. вклад российских НПФ в ВВП по экономике в целом составил 1,1%. На долю НПФ пришлась почти треть (29%) добавленной стоимости, созданной в России всеми финансовыми организациями. Общий вклад финансового сектора, включая банки, страховые организации, пенсионные фонды и прочие небанковские организации, в российский ВВП достиг в прошлом году 3,8%.

Более того, сравнивая вклад НПФ и, например, российских банков в экономику страны, следует отметить, что поддержание стабильности банковской системы потребовало от государства вложения 1,6 трлн руб. В то время как отечественные НПФ обошлись без подобных вливаний государственных средств. Даже наоборот, система НПФ стала источником стабилизации госбюджета. За счет замораживания пенсионных накоплений в федеральный бюджет за три года дополнительно поступило около 1 трлн руб.

В условиях ограниченного рынка капитала финансовый сектор все больше нуждается в надежных инвесторах. Качественными национальными инвесторами могут стать негосударственные пенсионные фонды. Их инвестиционные горизонты традиционно длиннее, чем у спекулянтов, а отношение к риску более консервативное.

В настоящее время не существует ограничений со стороны ЦБ РФ на участие НПФ в приватизации. Они имеют право инвестировать в акции российских акционерных обществ 65% пенсионных накоплений. Вкладывая свободные средства в приватизационные активы, фонды способствуют повышению мощности и ликвидности экономики, а также снижению дефицита бюджета.

Впервые НПФ приняли участие в размещении акций в июле 2016 г., когда государство продало на Московской бирже 10,9%-ный пакет акций крупнейшей российской алмазодобывающей компании «Алроса». В результате в госбюджет поступило 52,2 млрд руб. (более $800 млн). В приватизации «Алросы» приняли участие НПФ Сбербанка, НПФ «Будущее», а также два фонда пенсионной группы «Сафмар» – Европейский пенсионный фонд и НПФ «Доверие». Риск-менеджеры фондов справедливо решили, что акции АК «Алроса» являются привлекательным инструментом для долгосрочных инвестиций. Купив акции этой алмазодобывающей компании, пенсионные фонды сделали долгосрочное вложение в качественный актив с перспективой получения стабильной прибыли. Объективно НПФ являются самыми перспективными участниками приватизации как с политической, так и с социальной точки зрения.

К сожалению, несмотря на явные выгоды и положительные эффекты от участия НПФ в приватизации, мораторий на перечисление пенсионных накоплений был продлен до 2019 г. Такое решение принято с целью удержать бюджетный дефицит, который в 2016 г. составит около 2,2 трлн руб. (или 3% ВВП). Однако при этом чиновники забыли, что продажа части государственного имущества является одним из лучших способов увеличения доходов бюджета, а следовательно, и снижения его дефицита.

Расширение возможности для НПФ вкладывать накопительную часть пенсии в приватизационные активы, в том числе за счет размораживания накоплений, отвечает интересам и государства, и экономики, и вкладчиков НПФ. Фонды приобретают качественные долгосрочные активы, а государство получает надежного инвестора и возможность снизить бюджетный дефицит.

Авторы – завкафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС; ведущий научный сотрудник института прикладных экономических исследований РАНХиГС