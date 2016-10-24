Пушки или пенсия

Государство нашло политически эффектный, но экономически бездарный способ распорядиться остатками замороженных пенсионных накоплений граждан. 167 млрд руб. – половину от 342 млрд руб. пенсионных денег, сформировавших в 2016 г. президентский резерв, – получит Минобороны, средства пойдут на досрочное погашение банковских кредитов оборонных предприятий для экономии на выплате процентов, сообщил в пятницу депутатам Госдумы министр финансов Антон Силуанов. Длинные пенсионные деньги снова будут израсходованы как одноразовые: первую половину средств резерва – 150 млрд руб. – получил ранее Внешэкономбанк.

Деньги граждан закрывают бюджетные дыры, вызванные действовавшей в 2011–2014 гг. системой финансирования государственного оборонного заказа, когда предприятия ВПК получали деньги не только напрямую через бюджет, но и через госгарантии по кредитам оборонной отрасли, поясняет заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин.

Государство не первый раз отказывается от стратегических целей ради решения текущих, тактических задач, констатирует экономист Евгений Гонтмахер. Накопительная часть пенсии уже третий год становится для правительства источником дополнительных средств для покрытия текущих расходов. Мораторий на перечисление пенсионных накоплений в НПФ, впервые введенный в 2014 г. как мера временная и одноразовая, был затем продлен еще дважды и, вероятно, сохранится на ближайшие три года, фактически похоронив обязательную накопительную пенсионную систему.

Пенсионные деньги было бы логично использовать на финансирование образования, здравоохранения или, например, индексирование материнского капитала, полагает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Но их предполагается потратить на цели, далекие от социальных, наоборот, прямо им противоположные. Государство фактически реанимирует лозунг 1930-х гг. «пушки вместо масла»: только теперь это масло для будущих пенсионеров, которых ждет и без того скромная, чисто страховая пенсия. Доля же закрытых расходов бюджета – т. е. расходы на оборонку – в 2016 г. благодаря переброске средств президентского резерва составит рекордные для постсоветского периода 22% (по плану было 18%), посчитал РБК.

Тем не менее приоритет военных расходов перед социальными находит одобрение у большинства россиян. Согласно октябрьскому опросу ВЦИОМа, ровно 50% полагают, что «в текущей непростой внешнеполитической ситуации обеспечение обороноспособности страны стало более приоритетной задачей, чем другие экономические расходы», только 35% считают, что сначала необходимо обеспечить финансирование социальной сферы, поднять на достойный уровень образование, медицину – и только потом уже тратить «на войну». Вопрос, согласны ли россияне финансировать военные статьи за счет собственных пенсий, социологами не задавался.