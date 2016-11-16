Незаменимый у нас есть

Количество россиян, которые желали бы видеть Владимира Путина президентом после 2018 г., достигло максимума с октября 2012 г. (63%), выяснил «Левада-центр». Число тех, кто не хочет четвертого путинского срока, за четыре года упало с 40 до 19%. При этом только 26% респондентов (против 49% в 2012 г.) верят, что до 2018 г. в России может появиться лидер, способный заменить Путина (см. график).

После 2008 г. легитимность власти падала, росло число тех, кто считал, что страна идет в тупик, и до крымских событий легитимность власти оставалась низкой, несмотря на то что с протестами она справилась, говорит социолог «Левада-центра» Денис Волков: «Но только присоединив Крым, власть показала, что Россия возрождается как великая держава, и на этом национализме ситуация коренным образом поменялась». До президентских выборов – 2018 остается чуть больше года и люди понимают, что картина уже сложилась, отмечает он: «Рейтинг партии власти упал, но рейтинг президента держится на прежнем уровне. Так что 63% россиян, которые хотят оставить его на посту, близки как раз к этим цифрам». А о новом лидере говорят те, кто не удовлетворен жизнью, кто хотел бы, чтобы у власти был кто-то другой, но при этом мало понимает, как функционирует политическая система, поясняет социолог. «На протяжении последних месяцев видно улучшение самочувствия россиян. Поэтому готовность голосовать за Путина к выборам будет скорее всего снижаться, но медленно. А поскольку нет угрозы резкого падения рейтинга, то есть вероятность, что в президентской кампании будут участвовать активные игроки, чтобы повысить к ней интерес. Видимо, когда будет обсуждаться сценарий кампании, обращать внимание будут именно на то, с какой скоростью снижается уровень поддержки Путина», – полагает Волков.

Сейчас держатся пиковые показатели поддержки президента, это следствие и крымского эффекта, и того, что граждане не особо следят за публичной политикой, а следовательно, не ожидают, что может появиться какое-то новое лицо, считает политолог Михаил Виноградов: сказываются популярность Путина и «высокая инерционность политического процесса». Но чем скучнее будет избирательная кампания – 2018, тем труднее будет удержать такие показатели, так как не будет выхлопа энергии, а протестная активность будет копиться, полагает эксперт: «Если победитель президентских выборов хочет выйти из кампании не с теми же цифрами, а укрепившись еще больше, то надо учитывать, что механическое приращение рейтингов не всегда работает на это. Говорить, какой для этого должна быть кампания, пока рано, поскольку не было недвусмысленного сигнала по поводу планов Путина. Но логично было бы увеличить число участников выборов, допустив всех, кто по-настоящему хочет этого, – от [оппозиционера Алексея] Навального до [бизнесмена Сергея] Полонского».