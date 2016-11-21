«Левада» остается агентом

Замоскворецкий районный суд Москвы в пятницу подтвердил законность решения Министерства юстиции о включении «Левада-центра» в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента. Адвокат «Левада-центра» Александр Григорьев на заседании суда заявил, что факты, указанные в акте проверки, не свидетельствуют об осуществлении политической деятельности (именно ее наличие вкупе с иностранным финансированием позволяет признать НКО иностранным агентом. – «Ведомости»). Таковой в Минюсте посчитали интервью директора «Левада-центра» Льва Гудкова и руководителя отдела социокультурных исследований Алексея Левинсона, которое они давали как частные лица. При этом в акте проверки Минюст ссылается на последнюю версию закона об иностранных агентах, хотя проверка проводилась за тот период, когда еще действовала его предыдущая редакция, а закон обратной силы не имеет, подчеркнул Григорьев. Именно в 2016 г. была принята поправка в закон об НКО, согласно которой к политической деятельности относится проведение исследований общественного мнения. По словам адвоката, сам акт проверки тоже составлен некорректно.

Минюст на суде подтвердил, что проверка «Левада-центра» проводилась на основании заявления лидера движения «Антимайдан», бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Саблина. Решение является законным и обоснованным, заявила представитель ведомства Екатерина Алексеевская. По ее словам, политической деятельностью признано распространение мнения непосредственных руководителей и учредителей НКО, которые в публикации указывали свои должности. Три из восьми интервью, которые в акте указываются как примеры политической деятельности, были опубликованы уже после вступления в силу поправок, уточнивших понятие политической деятельности. «Представитель организации говорит свое мнение о каких-то процессах, организация солидная, вашим мнением интересуются многие. Вы полагаете, что такие формулировки, как «парадокс успеха аморальной власти» и «система власти как мафиозная и коррумпированная» в интервью Льва Гудкова – не угроза основам конституционного строя?» – заявила Алексеевская. Адвокат Григорьев поинтересовался, как это соотносится со свободой слова. «Свобода слова бесспорна, и никто ее не оспаривает. Но это право не может быть исключительным, если речь идет о защите прав других граждан. Никто не запрещает вам говорить, просто была создана такая форма, при которой вы должны вступить в определенный реестр», – сказала сотрудник Минюста.

Лев Гудков Директор «Левада-центра» Политика дискредитации и уничтожения всего лучшего, что есть в гражданском обществе России, не просто позорит страну, но, что гораздо более важно, ведет к подавлению источников ее развития.

«Левада-центр» был внесен в реестр иностранных агентов в начале сентября. Собеседник «Ведомостей», близкий к Кремлю, говорил тогда, что организация давно входила в список кандидатов на получение статуса агента, а последней каплей могло стать ее исследование об обвале рейтинга «Единой России», проведенное незадолго до сентябрьских выборов в Госдуму.

Внутри власти, возможно, нет единого мнения в отношении «Левада-центра», нужно разбираться с тем, кто инициировал признание его иностранным агентом, – не факт, что это администрация президента, считает политолог Михаил Виноградов: «Задержка со снятием с них этого статуса способна привести к детальному изучению того, кто политически стоял за таким решением». В целом же для власти ситуация с признанием «Левада-центра» иностранным агентом может оказаться некомфортной, поэтому тут больше ожиданий именно от власти, чем от попыток «Левада-центра» бороться за себя, добавляет эксперт.