Выбор для заемщиков

ФАС предложила ЦБ прямо указать в законе «О потребительском кредите» наличие права выбора у заемщика оплатить дополнительную страховку к кредиту за собственный счет или включить сумму страховки в тело кредита. Об этом «Ведомостям» рассказала замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Банку выгодно включать сумму страховки в тело кредита, увеличивая тем самым его сумму и, как следствие, полученные проценты, объясняет председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков.

ЦБ согласился с предложениями ФАС, говорит Беляева. Теперь предстоит написать поправки в закон «О потребительском кредите». Представитель ЦБ вчера на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Закон «О потребительском кредите» предусматривает три основных режима продажи страховки, рассказывает вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов. Первый – обязательное страхование ответственности при пользовании приобретенным имуществом. Например, клиент берет автокредит и обязан купить ОСАГО (на практике банки могут предложить кредит и на покупку ОСАГО). Второй вариант, продолжает он, – это страхование купленного имущества. При покупке автомобиля банк требует покупки каско. Кредитор опять-таки может предложить взять кредит на приобретение страховки. Третий вариант – страхование жизни, трудоспособности, здоровья самого заемщика, продолжает Иванов. Для этих видов страхования банк должен предоставить заемщику право выбора – спросить, хочет он кредит со страховкой (и меньшей ставкой) или без (с большей ставкой). Сейчас закон никак не регулирует, как заемщик покупает страховку – за свои деньги или сумма страховой премии включается в банковский кредит.

По сути, инициатива ФАС – законодательно дать заемщику право оплатить страховку из собственных средств, заключает Иванов.

«В законе уже есть право заемщика как отказаться от страховки, так и прийти в банк за кредитом со своим полисом», – говорит директор департамента потребительского кредитования в точках продаж Русфинансбанка Александр Воронин. Кроме того, законом предусмотрен период охлаждения, когда клиент в течение пяти рабочих дней имеет право отказаться от страховки. По словам Воронина, клиенты пользуются периодом охлаждения, однако он не помнит, чтобы клиент пришел брать POS-кредит со своей страховкой или изъявлял желание оплатить ее сам, а не получить в кредит. По его мнению, вряд ли нововведение отразится на рынке POS-кредитования, поскольку «суммы страховок и ставки по кредитам небольшие, страхование добровольное».

Предложение ФАС направлено на повышение информированности потребителей, а также на исключение навязывания невыгодных условий кредитного договора, поясняет Беляева. По ее словам, сейчас бывают случаи, когда клиенту навязывают выдачу дополнительной суммы кредита на оплату страховки (любого вида) или когда клиенту просто не сообщают об увеличении суммы кредита.

«Мы считаем, что страхование является навязанной услугой, – говорит Костиков. – Страхование кредита – а это не одна, а зачастую несколько страховок – становится частью самого займа». Он добавляет, что многие страховые компании аффилированы с кредитными организациями, что приносит еще больше дивидендов финансовым группам. Принятие этой меры позволит снизить стоимость услуг для клиентов кредитных организаций, считает Костиков.

В целом взять кредит без страховки в России очень сложно, констатирует президент Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. При этом полисы, по сути, пустые, указывает он. Не более 15% премий идет на выплаты застрахованным лицам, отмечает Янин. Основной мотив банкиров – получение гигантских комиссионных вознаграждений при продаже услуг чужих страховых компаний или повышение продаж своей финансовой группы, если страховщик аффилированный. Банки показывают низкие проценты по кредитам, но при этом продают страховку, которую клиент вынужден оплачивать, но которая ни от чего не страхует, объясняет он. Предложение ФАС – это компромиссное решение, считает Янин.