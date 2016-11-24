Собиратель земель русских

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева вскоре может стать вторым по величине латифундистом в России. После покупки Parus Agro Group земельный банк холдинга превысит 600 000 га

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что продлила на два месяца ходатайство Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева о покупке 100% долей ООО «Парус агро групп» – основной компании Parus Agro Group.

По собственным данным Parus Agro Group, она входит в топ-5 крупнейших агрохолдингов Южного федерального округа. Компания контролирует около 97 500 га пахотных земель в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, ей принадлежит более 11 000 коров, из них 3500 – дойного стада, компания также выращивает яблоки, производит семена, мощность складов для хранения зерна – 162 000 т, сказано на сайте Parus Agro Group. Parus Agro Group, как писал осенью 2015 г. «Коммерсантъ», планировала завершить сделку по покупке крупной молочной фермы ОПХ «Раздольное» в Краснодарском крае, принадлежавшей матери лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка – Надежде Цапок.

Parus Agro Group основана в 2009 г. учредителем и бывшим президентом холдинга «Сибирский цемент» и экс-акционером Qiwi Андреем Муравьевым. Его же «Коммерсантъ» называл основным владельцем группы. Согласно ЕГРЮЛ, 58% «Парус агро групп» – у «Палмвей холдингз лимитед» с Британских Виргинских островов, 33,7% – у Муравьева напрямую, еще 8,2% принадлежат гендиректору ГК «Парус агро» Николаю Долгих. Чистая прибыль «Парус агро групп» в 2015 г. составила 166 млн руб. при выручке в 27 млн руб. Представитель Муравьева на вопросы не ответила.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева основан в 1993 г. отцом нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Члены семьи Ткачевых, согласно «СПАРК-Интерфаксу», до марта 2002 г. оставались акционерами агрокомпании: у брата Александра Ткачева Алексея был 1%, у их отца – 0,67%. Николай Ткачев являлся председателем совета директоров АО «Фирма «Агрокомплекс» до кончины в августе 2014 г. Выручка Агрокомплекса им. Ткачева по РСБУ в 2015 г. выросла почти в 1,5 раза до 38,7 млрд руб., чистая прибыль – на 60% до 6,6 млрд руб. Агрокомплекс выращивает зерновые, является лидером в производстве сырого молока, номером два в производстве риса, также производит свинину, говядину, куриные яйца и др. Кроме того, компания, по собственным данным, развивает сеть из более чем 600 одноименных магазинов на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области.

В этом году Агрокомплекс им. Ткачева сделал много крупных покупок. Компания приобрела рисовые активы обанкротившейся группы «Разгуляй», два элеватора зерновой компании «Настюша», которые та в 2009 г. отдала вместе с восемью другими для погашения долга перед Россельхозбанком (РСХБ). А в октябре 2016 г. Агрокомплекс договорился с тем же РСХБ о приобретении испытывающего финансовые трудности агрохолдинга «Акашево», производителя мяса птицы из топ-7.

Если сделка с Parus Agro Group состоится, то Агрокомплекс им. Ткачева с учетом 54 600 га рисовых чеков по размеру земельного банка будет уступать только лидеру отрасли – агрохолдингу «Продимекс» Игоря Худокормова (см. график) в рейтинге консалтинговой компании BEFL.

Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов оценивает всю Parus Agro Group минимум в 19 млрд руб. из расчета 200 000–250 000 руб. за 1 га без учета долга.

Гендиректор Агрокомплекса им. Ткачева Евгений Хворостина от комментариев отказался, сославшись на отпуск.