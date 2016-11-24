Золочевский спустился в метро

Иван Золочевский назначен гендиректором «Максимателеком СЗ» и будет отвечать за операционное управление компанией и реализацию ее бизнес-стратегии, сообщила пресс-служба «Максимателеком СЗ». В числе приоритетных задач, поставленных перед Золочевским, представитель оператора называет реализацию проекта по строительству сети WiFi в подвижном составе Петербургского метрополитена и укрепление позиций компании на федеральном рынке мобильной медийной рекламы. Сеть бесплатного WiFi «Максимателекома» в московском метро – проект с уникальной бизнес-моделью и возглавить в Петербурге аналогичный стартап – это интересная задача, сказал «Ведомостям» Золочевский. Пока традиционные операторы только говорят о бесплатном доступе в интернет, «Максимателеком» уже успешно его запустил и монетизировал, отмечает он.

Золочевскому 44 года. Он родился в Выборге. В 1993 г. окончил Ленинградский государственный педагогический институт по специальности «физика и информатика», в 2003 г. получил MBA в Open University (Великобритания). В 1993–2005 гг. он работал в компаниях «Транзас», «Ниеншанц» и BCC. В 2005 г. Золочевский возглавил тульский, а затем Северо-Западный филиал МТС. В 2011 г. перешел на работу в «МТС-Украина» и руководил этой компанией до окончания контракта в 2015 г., после чего занимался своими проектами.

В октябре 2016 г. ООО «Максимателеком СЗ» выиграло конкурс на строительство сети WiFi на станциях, в тоннелях и в подвижном составе Петербургского метрополитена. По условиям контракта компания должна полностью сдать сеть на всех 67 станциях и в тоннелях до 8 декабря 2017 г. Первая очередь будет запущена на пятой линии к февралю 2017 г. «Максимателеком» собирается инвестировать в проект 1,8 млрд руб.

В московском метро, по данным «Максимателекома», каждый день WiFi-доступом пользуется до 1,5 млн пассажиров, которые совершают до 3 млн подключений. Монетизация сервиса осуществляется за счет рекламы.

После руководства «МТС-Украина» для Золочевского это шаг назад, но вакансий для топ-менеджера такого уровня в телекоме немного, а построение с нуля сети в метрополитене – интересный вызов, считает гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков. Но в Петербурге сложнее будет сделать проект окупаемым: в петербургском метро меньше станций, меньше пассажиров, а следовательно, и меньше потребителей беспроводного интернета, рассуждает эксперт.