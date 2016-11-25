Миллиарды на мосту

За право построить мост через Волгу в Дубне поборется в том числе «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Государство готово выделить на объект 9,5 млрд руб.

Заявки на участие в торгах по строительству моста через Волгу в подмосковном городе Дубна подали три компании, следует из лотовой документации. Это «Мостотрест» (основной акционер – НПФ «Благосостояние») с предложением построить мост за 8,75 млрд руб., т. е. на 6,1% меньше стартовой цены (9,3 млрд руб.). «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко готов сделать те же работы за 9,23 млрд руб. (-1%), УСК «Мост» – за 9,27 млрд руб. (-0,5%).

Победителю предстоит построить четырехполосный мостовой переход (по две полосы в каждую сторону) c двумя эстакадами протяженностью 1,94 км. Новый переход соединит пр-т Боголюбова и ул. Вернова на правом берегу Волги и съезд к физкультурно-оздоровительному комплексу «Радуга» на левом берегу. Пропускная способность мостового перехода – 4420 автомобилей в час, расчетная скорость движения автомобилей – 80 км/ч. Проект должен быть завершен в 2019 г., сказано в документах.

Дубна – единственный населенный пункт Подмосковья, расположенный на Волге. Река делит город на две половины, которые соединяет всего одна дорога, проходящая по сооружениям Иваньковского гидроузла. Ближайший объезд – через мостовой переход в г. Кимры Тверской области – почти в 50 км. Дорога не в состоянии обеспечить пропуск имеющегося транспортного потока (800 автомобилей в час), неоднократно заявляли подмосковные власти. Проект строительства моста здесь обсуждается давно, в 2007 г. был разработан проект стоимостью 16,6 млрд руб. Позднее его удешевили, изменив конструкцию моста с вантовой на пролетную.

Меньше заказов 1,893 триллиона рублей составила сумма заключенных госконтрактов за первое полугодие 2016 г. Это сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года – 1,9 трлн руб., но с учетом инфляции снижение – порядка 10–12%, указывает гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко

Предполагалось, что строительство будет финансироваться из федерального бюджета. Однако позже ситуация изменилась. Проект строительства моста в Дубне будет реализован за счет средств регионального дорожного фонда в размере 9 млрд руб. и софинансирования из федерального бюджета объемом 0,5 млрд руб., сообщил «Ведомостям» министр по дорожному хозяйству Московской области Игорь Тресков. Госрасходы на строительство транспортной инфраструктуры сокращаются, добавил другой подмосковный чиновник. В январе 2016 г. Росавтодор сообщал о планах сократить расходы на дорожное строительство на этот год на 30%.

По словам Трескова, подрядчик будет определен в конце ноября. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение МО «Дирекция дорожного строительства». «Стройтрансгаз» принимает участие в конкурсе – проект прибыльный, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Представитель «Мостотреста» отказался комментировать объект до опубликования итогов; запрос в УСК «Мост» остался без ответа.

Мост в Дубне аналитик «Метрополя» Андрей Рожков называет сложным техническим сооружением, рентабельность которого по EBITDA может составлять 15–19%. Пока у подрядчиков есть заказы, но нужно загрузить мощности и на перспективу – в будущем число подрядов будет снижаться, продолжает эксперт (см. также врез).