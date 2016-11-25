Статья опубликована в № 4211 от 25.11.2016 под заголовком: Миллиарды на мосту

Миллиарды на мосту

За право построить мост через Волгу в Дубне поборется в том числе «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Государство готово выделить на объект 9,5 млрд руб.
Дубну, разделенную на две половины Волгой, соединяет всего одна дорога
Дубну, разделенную на две половины Волгой, соединяет всего одна дорога
Е. Стецко / Ведомости

Заявки на участие в торгах по строительству моста через Волгу в подмосковном городе Дубна подали три компании, следует из лотовой документации. Это «Мостотрест» (основной акционер – НПФ «Благосостояние») с предложением построить мост за 8,75 млрд руб., т. е. на 6,1% меньше стартовой цены (9,3 млрд руб.). «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко готов сделать те же работы за 9,23 млрд руб. (-1%), УСК «Мост» – за 9,27 млрд руб. (-0,5%).

Победителю предстоит построить четырехполосный мостовой переход (по две полосы в каждую сторону) c двумя эстакадами протяженностью 1,94 км. Новый переход соединит пр-т Боголюбова и ул. Вернова на правом берегу Волги и съезд к физкультурно-оздоровительному комплексу «Радуга» на левом берегу. Пропускная способность мостового перехода – 4420 автомобилей в час, расчетная скорость движения автомобилей – 80 км/ч. Проект должен быть завершен в 2019 г., сказано в документах.

Дубна – единственный населенный пункт Подмосковья, расположенный на Волге. Река делит город на две половины, которые соединяет всего одна дорога, проходящая по сооружениям Иваньковского гидроузла. Ближайший объезд – через мостовой переход в г. Кимры Тверской области – почти в 50 км. Дорога не в состоянии обеспечить пропуск имеющегося транспортного потока (800 автомобилей в час), неоднократно заявляли подмосковные власти. Проект строительства моста здесь обсуждается давно, в 2007 г. был разработан проект стоимостью 16,6 млрд руб. Позднее его удешевили, изменив конструкцию моста с вантовой на пролетную.

Меньше заказов

1,893 триллиона рублей составила сумма заключенных госконтрактов за первое полугодие 2016 г. Это сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года – 1,9 трлн руб., но с учетом инфляции снижение – порядка 10–12%, указывает гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко

Предполагалось, что строительство будет финансироваться из федерального бюджета. Однако позже ситуация изменилась. Проект строительства моста в Дубне будет реализован за счет средств регионального дорожного фонда в размере 9 млрд руб. и софинансирования из федерального бюджета объемом 0,5 млрд руб., сообщил «Ведомостям» министр по дорожному хозяйству Московской области Игорь Тресков. Госрасходы на строительство транспортной инфраструктуры сокращаются, добавил другой подмосковный чиновник. В январе 2016 г. Росавтодор сообщал о планах сократить расходы на дорожное строительство на этот год на 30%.

По словам Трескова, подрядчик будет определен в конце ноября. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение МО «Дирекция дорожного строительства». «Стройтрансгаз» принимает участие в конкурсе – проект прибыльный, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Представитель «Мостотреста» отказался комментировать объект до опубликования итогов; запрос в УСК «Мост» остался без ответа.

Мост в Дубне аналитик «Метрополя» Андрей Рожков называет сложным техническим сооружением, рентабельность которого по EBITDA может составлять 15–19%. Пока у подрядчиков есть заказы, но нужно загрузить мощности и на перспективу – в будущем число подрядов будет снижаться, продолжает эксперт (см. также врез).

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