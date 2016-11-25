12 проблем Памфиловой

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова перечислила 12 проблем избирательной системы, которые, по ее мнению, требуют решения в ближайшей перспективе. Открывая организованную ЦИК конференцию, она попросила экспертов дать ответы на поставленные вопросы. ЦИК, по словам Памфиловой, тоже сформулировал позицию по большей части из них, но ради чистоты эксперимента оглашать ее не будет. По итогам состоявшегося обсуждения президенту и Госдуме будет предложен пакет изменений в законодательство.

Прежде всего, по словам Памфиловой, ЦИК беспокоит большое количество жалоб избирателей на невозможность проголосовать по месту фактического пребывания. Действующее законодательство не учитывает объемы внутренней миграции. Получение открепительных удостоверений и порядок включения избирателей в списки по месту пребывания затруднены. Это, по мнению Памфиловой, сказалось и на явке на выборы в Госдуму. Председатель ЦИК высказалась также за упрощение регистрации кандидатов, в частности процедуры сбора подписей. Излишне жесткие требования приводят к выбраковке даже подлинных автографов. Необходимых для регистрации документов слишком много, и они сложны: не всем партиям удалось их осилить, а среди одномандатников смогли зарегистрироваться только 19 из более чем 300 выдвинувшихся. Нужно что-то делать с открепительными удостоверениями, досрочным голосованием и голосованием на дому, сказала Памфилова, но при этом соблюсти право граждан на голосование. Надо уточнить понятие использования должностных полномочий – пока многие чиновники находят в законе лазейки. ЦИК также беспокоит отсутствие действующих механизмов наказания за фальсификацию результатов голосования, сложный регламент предвыборной агитации и повышенная нагрузка на членов избиркомов. Можно пойти на уменьшение числа приписанных к участкам избирателей с 3000 до 1000 или даже 500 человек. На местах также очень просят упростить объемы подсчетов, скорректировав форму итогового протокола. Плохи дела с обучением членов комиссий. «90% жалоб – оттого, что мы их недоучили», – уверена Памфилова.

Обратный отсчет Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов предложил депутатам завести онлайн-счетчик обязательств перед избирателями. Он должен отображать количество обращений, полученных депутатом в предвыборную кампанию, и вести отсчет в обратную сторону по мере решения проблем избирателей.

Эксперты разошлись в оценке масштабов необходимых изменений. По мнению сенатора Олега Морозова, в целом избирательная система сложилась – речь может идти скорее о тонкой настройке. Завкафедрой академии Минюста Вадим Виноградов высказался за подготовку избирательного кодекса. Это сделает законы ясными, объяснял Виноградов. Идея нравится и Памфиловой. Проблема в том, что избирательное законодательство часто меняется, порой – неожиданно для участников выборов, считает она. Между тем партийцы требуют решительных мер. «Почему нет посадок?» – спрашивал депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов. «300 обращений передано в правоохранительные органы, мы тоже ждем», – вздохнула Памфилова. Зампред «Яблока» Николай Рыбаков предложил ЦИК затребовать все избирательные документы по регионам с аномальной явкой: «Мы не проиграли – по данным наблюдателей, мы получили 6%, мы будем и дальше бороться...» Памфилова возражала: свою жалобу «Яблоко» обосновало лишь ссылками на звонки по горячей линии, которые оказалось невозможно перепроверить.

ЦИК находится в стадии поиска собственного места в системе, а не концептуального изменения законов, говорит политолог Михаил Виноградов. Если сравнивать с советскими реалиями, то ЦИК больше склонен к роли не парткома, принимающего важные решения, а профкома, разгребающего ворохи часто сомнительных жалоб. Но возможно нарастание разрыва между привычкой ЦИК ограничиваться технологической ролью и растущим запросом политических сообществ на дерегулирование избирательного процесса, который в комиссии пока не замечают. «Сохраняется интрига в том, поступит ли в ЦИК политический запрос на полноценный рестайлинг выборов (в том числе в контексте выборов-2018) или же все ограничится точечной настройкой», – сказал политолог.