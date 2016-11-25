Участники «Финансового форума России», живо обсуждали ситуацию, из которой пока не видно выхода. Венера на полотне Ботичелли, олицетворяющая экономических агентов, никак не может дождаться пробуждения Марса

На смену интеграции мировой экономики приходит ее фрагментация, но отход от глобализации в развитых странах сочетается с ее ускорением в развивающихся

Сегодняшняя реальность – это закат Меркурия и восход Марса, т. е. разворот тренда последних 10–20 лет. Так описал ситуацию главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик на Финансовом форуме «Ведомостей»: «Сегодняшний мир – мир большей дивергенции и фрагментации вместо конвергенции и интеграции». Это отражается в Brexit, росте протекционизма, популизма. Воздействие на мировую экономику новой геополитики, значимым фактором которой стало недовольство населения политическими элитами и имущественным расслоением, заключается в учащении внешних шоков, отметил он: «Но если в Америке и Европе мы видели откат в плане глобализации, то в Азии этот процесс даже ускоряется».

Откат в глобализации инициирован прежде всего развитыми странами, которые двигались слишком быстро, сказал Егор Сусин, главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Посткризисное замедление мировой экономики не удалось «решить» монетарными стимулами, а «правительства спали». Нынешний год стал годом осознания того, что только действиями центробанков экономику не вытащить из стагнации. Некоторое торможение, остановка, сумбур, наблюдающиеся в развитых странах, – это, полагает он, шанс для развивающихся стран сократить разрыв, ускориться. Через 3–5 лет такого развития процессы глобализации могут снова активизироваться, надеется Сусин.

Экономически усилившийся Китай бросает вызов гегемонии США, после фактической смерти ТТП в результате избрания Дональда Трампа Китай предложил другим азиатским странам партнерство уже с ним, указал Александр Лосев, генеральный директор УК «Спутник – управление капиталом». Противодействуя Китаю, США тоже хотели создать Трансатлантическое инвестиционное и торговое партнерство, но и ему, видимо, не суждено состояться. Подъем Китая и противостояние ему США ставят под угрозу существование основанной на долларах мировой финансовой системы, сказал Лосев.

Деньги в неволе не работают Деньги нужно не распределять, а привлекать: чтобы они работали на будущее, а не на сохранение прошлого, сказал на форуме руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Нужно сделать так, чтобы «деньги не боялись приходить», «не боялись попасть в чужие руки», потерять свою стоимость. Для этого нужна серьезная макроэкономическая политика и устранение барьеров на пути капиталов.

Победа Трампа оказалась очередным «черным лебедем» вслед за Brexit, отметил Алексей Голубович, управляющий директор Arbat Capital. Итог итальянского референдума в начале декабря может спровоцировать начало процесса выхода Италии из ЕС, растет вероятность девальвации валюты Саудовской Аравии, огромные запасы нефти в мире нивелируют любые договоренности ОПЕК по сокращению добычи и приведут к очередному падению цен на нефть, перечислил Голубович новые возможные шоки.

На наблюдаемые тенденции в экономике сильно влияет демография, отметила гендиректор АКРА Екатерина Трофимова. В частности, рост сбережений в долгосрочной перспективе ведет к снижению реальных процентных ставок. В России, наоборот, хотя население тоже стареет, реальные ставки растут, что становится серьезным бременем для производства: если сбережения растут «под матрацем», это не оказывает понижательного давления на реальные ставки.

На смену природным ресурсам приходят умные материалы (биотехнологии), инфраструктура сменяется облаком, люди потребляют новые технологии с огромной скоростью, перечислил Арташес Сивков, исполнительный вице-президент «Вымпелкома»: это меняет и приоритеты бизнеса. Новые секреты успеха – простота коммуникаций, быстрые инвестиции, трансотраслевые решения (например, банк, технологии, вызов такси в одном приложении). «Развитие IT-индустрии необходимо не само по себе, а для комфортного перехода на новую, цифровую модель экономики, – сделал вывод Сивков. – На низовом уровне, уровне формирования потребительского поведения, мы можем выиграть важную битву за экономику».