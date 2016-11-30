АФГ «Националь» купила элеватор

Агропромышленный холдинг «АФГ «Националь» сообщил о покупке в Ростовской области элеватора с причальной стенкой мощностью хранения в 45 000 т. Стоимость актива компания не раскрывает. Элеватор на воде станет базой для отгрузки продукции на экспорт в Турцию и другие страны через Дон, процитирован в сообщении руководитель агродивизиона АФГ «Националь» Алексей Попов. С учетом нового элеватора суммарные мощности по хранению зерна холдинга превысили 150 000 т. Интерфакс

ФАС предостерегла от сговоров

Антимонопольная служба (ФАС) намерена проверять производителей продуктов на предмет картельного сговора, если в преддверии новогодних праздников поступит «критически много» жалоб от граждан на рост цен, заявил руководитель службы Игорь Артемьев. Пока же, по его словам, ФАС предпосылок для проверок не видит. ТАСС

Озимых посеяно больше

Минсельхоз сообщил о завершении сева озимых зерновых под урожай 2017 г.: засеяно 17,3 га, или 99,9% к запланированной площади, против 17,1 млн га годом ранее. Интерфакс