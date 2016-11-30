ФСБ предлагает запретить госзакупки не только у компаний близких родственников, но и принадлежащих бывшим женам. Проверять информацию о бенефициарах поставщика придется самим заказчикам

Статья опубликована в № 4214 от 30.11.2016 под заголовком: Развод не спасет от ФСБ

Минэкономразвития, Генпрокуратура и ФСБ объединили усилия для борьбы с коррупцией в госзакупках – для этого они намерены активнее выявлять связи между поставщиками и заказчиками.

Подготовленный Минэкономразвития законопроект («Ведомости» ознакомились с ним) обязывает поставщиков раскрыть заказчикам своих истинных бенефициаров и считать им любого человека, который может контролировать действия компании. Сейчас закон о госзаказе считает выгодоприобретателями лишь тех, кто прямо или косвенно владеет более 10% голосующих акций или уставного капитала.

Ведомства хотят расширить и понятие конфликта интересов, наличие которого может привести к расторжению госконтракта. Сейчас он возникает, если заказчик и выгодоприобретатель поставщика близкие родственники или супруги. Они не должны быть и фиктивно расторгнувшими брак людьми или просто жить вместе, предлагает ФСБ в ответе на проект Минэкономразвития. Действующий закон запрещает заключить контракт, например, главе региона с компанией, принадлежащей его жене, и с такими женами стало принято разводиться, передал через пресс-службу директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития Максим Чемерисов. По его словам, Минэкономразвития поддерживает все предложения, направленные на усиление борьбы с закупками у аффилированных лиц. Получить комментарии представителя ФСБ не удалось.

Законопроект – часть национального плана борьбы с коррупцией и утвержденного в июле Генпрокуратурой отдельного плана для госзаказа. О его исполнении будет доложено президенту («Ведомости» ознакомились с проектом доклада).

Игорь Сечин уже пробовал В самом конце 2011 г., буквально под Новый год, работавший тогда премьером Владимир Путин потребовал от 21 энергетической и инфраструктурной госкомпании, а также госбанков раскрыть к февралю бенефициаров своих контрагентов. А его зам Игорь Сечин, который, по данным «Ведомостей», был автором инициативы, в письме разъяснил госкомпаниям, как именно им придется это делать.

Проверять отсутствие конфликта интересов будут, по проекту, сами заказчики. Для этого они смогут использовать систему госзакупок, в которую будут интегрированы данные Росфинмониторинга, ФНС, загсов и других ведомств. Основная задача – автоматизация выявления аффилированности в закупках, поясняет Чемерисов.

ФАС согласовала проект с замечаниями, рассказал замруководителя службы Рачик Петросян. Какими именно, он не уточняет. Снизить коррупцию в госзаказе помог бы перевод всех торгов в электронный вид, тогда участника торгов не могли бы отстранить, придравшись к неправильной нумерации страниц, говорит Петросян.

Не обязательно быть родственниками или бывшими супругами, чтобы извлекать выгоду из госзаказа, констатирует гендиректор Центра размещения госзаказов Александр Строганов, и наоборот, случается, что родственник или бывший супруг действительно способен выполнить заказ лучше всех. Такой формальный подход лишь усложнит схемы вывода активов, а надо отслеживать реальные нарушения – поблажки при приемке, предоставление преимуществ и проч., уверен Строганов. Реализовать предложения будет сложно, считает юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь: недобросовестные заказчики просто не станут проверять, настоящих ли бенефициаров указал поставщик. А добросовестным поставщикам и заказчикам очередное ужесточение добавит рутинной работы, но вряд ли поможет бороться с коррупцией, говорит Строганов. Разве что не особенно хитрые поставщики раскроют истинных бенефициаров, а общественные контролеры это найдут и напишут жалобу, замечает Соболь.

Изменения могут, наоборот, вывести из-под удара высокопоставленных руководителей заказчиков – они смогут сказать, что виноват сотрудник департамента закупок, не проверивший конфликт интересов, полагает Строганов.