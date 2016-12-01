Вызов на комиссию

Разработанный «Медиа-коммуникационным союзом» (МКС) законопроект об ограничении иностранного владения работающими в России видеосервисами может затронуть проекты Apple и Google – магазины контента iTunes и Google Play, а также сервис Apple TV. Это следует из комментариев МКС и из самого текста законопроекта, внесенного на прошлой неделе в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Ранее представитель МКС подтверждал, что союз – разработчик депутатского проекта.

По словам представителя МКС, действие законопроекта распространяется на все сервисы, которые предоставляют доступ к контенту за плату, по подписке или за просмотр рекламы, посещаемость которого в России в течение трех месяцев составляет больше 100 000 человек в сутки. У таких проектов доля иностранного участия не должна превышать 20%.

Видеосервисы Google Play, iTunes и Apple TV прямо попадают под действие проекта, так как продают российским пользователям в том числе и видеоконтент – фильмы, сериалы, шоу. Представитель МКС говорит, что во внесенном законопроекте для видеосервисов Apple и Google не предусмотрены исключения, хотя принадлежащий Google видеосервис YouTube под него не подпадает (на нем размещается преимущественно пользовательский контент, а для таких сервисов в законопроекте сделано исключение). Вопрос со встроенными сервисами может быть решен через обращение в правительственную комиссию по иностранным инвестициям, добавляет он. Действительно, во внесенном в Госдуму документе говорится, что исключения из этой нормы могут возникнуть в том числе благодаря решению правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями.

Вопрос на полмиллиарда 6,9% российского рынка онлайн-видео занимали в 2015 г., по оценкам J’son & Partners, доходы платформ цифровой дистрибуции, таких как Apple iTunes и Google Play. Это составляет около 581 млн руб.

Правда, непонятно, как будет рассчитываться посещаемость сервисов Apple и Google: они предлагают пользователям не потоковое видео, а покупку отдельных единиц контента. Данных о количестве пользователей этих сервисов в России нет. Но лишь одна аудитория веб-проектов Google, по данным TNS, составила в октябре больше 50 млн пользователей. Кроме того, Google продает контент через мобильные устройства Android, доля которых в России на рынке смартфонов превышает 85%.

Представитель Apple не ответил на звонок, представитель Google отказался от комментариев. Источник, знакомый с менеджерами одной из этих компаний, говорит, что иностранные компании озабочены этой проблемой и ведут дискуссии «на отраслевом уровне».

Под действие законопроекта также подпадают видеосервисы российских интернет-компаний – «Яндекса» и Mail.ru. В документе сделано ограничение для поисковых систем, дающих ссылку на видеоконтент, но нет исключения для проектов вроде «Яндекс.Видео» и «Афиша.Mail.ru», которые показывают фильмы и видеоролики прямо в поисковой выдаче.

Управляющий партнер юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates Федор Козлов считает, что iTunes и Google Play вряд ли уйдут с российского рынка: законодатели оставили крупным компаниям возможность обойти ограничения, обратившись в правительственную комиссию. Однако в целом новый законопроект в случае его одобрения будет способствовать монополизации рынка и разрастанию его теневого сегмента, полагает он.

Представитель Роскомнадзора (эта служба будет следить за соблюдением закона) отказался от комментариев.