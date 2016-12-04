Судебный квартал подешевел

Стоимость комплекса для Верховного суда снизилась на 10% до 36,6 млрд руб. Срок строительства отодвинулся на два года

Проект строительства комплекса зданий Верховного суда в Петербурге 30 ноября получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», сообщила представитель управления делами президента (УДП), которое выступает заказчиком. После согласований смета снизилась с 41 млрд до 36,6 млрд руб., срок сдачи перенесен с 2018 г. на ноябрь 2020 г., следует из данных сайта госзакупок.

Генподрядчик – ФГУП «Строительное объединение» УДП был выбран без конкурса еще в октябре. «Поскольку проект важный и уникальный, реализацией его должно заняться госпредприятие», – объяснила представитель УДП. Получить комментарии генподрядчика в пятницу не удалось.

Директор ФГУП «Строительное объединение» Сергей Алексеев, по данным «СПАРК-Интерфакса», в 2009 г. возглавлял ФГУП «Спецстройконтракт» при Спецстрое. Контракт с генподрядчиком подписало ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в СЗФО» УДП (заказчик-застройщик проект). До недавнего времени эту структуру возглавлял Олег Пивоваров, который в 2009 г. был начальником ФГУП ГУССТ № 3 при Спецстрое.

На набережной Судебный квартал займет около 10 га на набережной Малой Невы. По проекту мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» общая площадь зданий – 225 000 кв. м, в том числе 94 000 кв. м будет отведено под семиэтажное здание Верховного суда с подземной парковкой на 500 мест. Жилой комплекс для сотрудников суда площадью 77 000 кв. м рассчитан на 600 квартир.

Строительные работы должны быть выполнены до конца 2019 г. По данным сайта госзакупок, до конца этого года подрядчик должен освоить 7,7 млрд руб., в 2017 г. – около 3 млрд руб., в 2018 г. – 13,7 млрд руб., в 2019 г. – 12,2 млрд руб. В октябре на сайте госзакупок была опубликована другая схема финансирования: в 2016 г. предполагалось выделить 13,7 млрд руб., в 2017 г. – 14,1 млрд, в 2018 г. – 13,3 млрд. Уменьшение финансирования на этот год связано с внутренним перераспределением бюджетных ассигнований УДП, прокомментировала его представитель, а перенос серьезной части финансирования на 2019 г. объяснила техническими причинами. Освоить 7,7 млрд руб. за один месяц маловероятно, говорит менеджер одной из строительных компаний.

Госкомпании и госорганы часто используют закупку у единственного поставщика, особенно при реализации крупных проектов, потому что опасаются демпинга и некомпетентности коммерческого подрядчика, говорит партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. ФГУП все равно будет привлекать субподрядчиков, добавляет он. Снижение суммы контракта после госэкспертизы – стандартная практика, так как госэкспертиза режет затраты, которые считает необоснованными, говорит юрист.

ФГУП «Строительное объединение» принимало участие в реконструкции и ремонте корпусов Московского Кремля, Конституционного и Верховного судов, здания Счетной палаты, реконструкции мемориала Могилы Неизвестного Солдата в Москве.