Статья опубликована в № 4217 от 05.12.2016 под заголовком: В Гостиный двор со скидкой

В Гостиный двор со скидкой

Большой гостиный двор сдавал помещения по заниженным ставкам, установил суд. Иск подал миноритарный акционер
Большой гостиный двор сдавал помещения по заниженным ставкам, установил суд
Большой гостиный двор сдавал помещения по заниженным ставкам, установил суд
Евгений Егоров / Ведомости

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 1 декабря удовлетворил иск о взыскании с совета директоров и менеджмента ОАО «Большой гостиный двор» (БГД) убытков в связи со сдачей помещений в субаренду по заниженным ставкам, следует из картотеки дел. Полный текст решения пока не опубликован на сайте суда. БГД не согласен с решением и будет его обжаловать, говорит представитель компании. Иск о взыскании в сентябре 2015 г. подала «Ф5 оперу лтд», она принадлежит девелоперу Fort Group, который владеет 10,04% БГД.

БГД управляет торговым комплексом «Гостиный двор» на Невском проспекте: сдает помещения в аренду и ведет собственную торговлю. Торговая площадь Гостиного двора – 16 000 кв. м. Историческое здание компания арендовала у администрации в 2000 г. на 49 лет по ставке около $1,7 за 1 кв. м в месяц.

ООО «Центр косметологии на Перинной «Миллениум» в 2015 г. заключило с БГД договор субаренды нескольких помещений общей площадью 209,4 кв. м за 21 000 руб. в месяц без НДС, следует из дела. «Ф5 оперу лтд» требует взыскать с ответчиков 770 600 руб. убытков (разница между ставкой, закрепленной в договоре, и рыночной). Для оценки рыночной ставки суд привлек сотрудников Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции России. По их данным, рыночная ставка для этих помещений составляет 280 200 руб. в месяц без НДС. БГД был против доводов экспертизы, следует из материалов дела.

Выигранное дело – знаковый прецедент, совет директоров и менеджмент должны возместить убытки самой компании ОАО «Большой гостиный двор», Fort Group денег не получит, объясняет управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. В совет директоров БГД кроме гендиректора Елены Коршуновой входят Яков Дубравин, Надежда Тушакова, Игорь Пронин, Александр Заозерский, Семен Кузьменко и Камиль Шайхайдаров.

В договоре субаренды с ООО «Юридическая группа «12» от 31 мая 2013 г. была заинтересованность гендиректора, в договоре от 1 декабря 2013 г. с ООО «Эстрада» заинтересованность выявлена у члена совета директоров, обнаружило в конце 2014 г. управление службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в СЗФО.

Закон устанавливает ограничения на совершение сделок, в которых есть заинтересованность членов органов управления, говорит партнер юридической фирмы Orient Partners Илья Федотов. По его словам, сделка должна быть одобрена в особом порядке и без участия в голосовании заинтересованного директора. В случае нарушения процедуры на заинтересованное лицо может быть возложена ответственность перед обществом в размере причиненных последнему убытков, добавляет он.

Fort Group с 2014 г. пытается оспорить в суде сделки БГД с арендаторами. Ранее суд отказывал в удовлетворении исков компании, потому что оспариваемые сделки были одобрены не заинтересованными в совершении сделки членами совета директоров.

Fort Group будет оспаривать все сделки, в которых видит заниженные ставки, говорит Левченко. В этом году БГД заключил с Санкт-Петербургской городской коллегией адвокатов договор субаренды помещения площадью 109,3 кв. м, следует из информации компании. Договор действует с 1 сентября 2016 г. до 31 июля 2017 г., аренда стоит 12 980 руб. в месяц. Также совет директоров БГД одобрил договор с ЗАО «Гостиный двор» на аренду помещений общей площадью 403,6 кв. м за 379 960 руб. в месяц.

Помещения вдоль Невского проспекта и Садовой улицы должны сдаваться не дешевле чем за 6000 руб. за 1 кв. м в месяц, оценивает вице-президент по управлению коммерческой недвижимостью АРИН Екатерина Лапина. Средняя ставка аренды на Невском проспекте рядом с Гостиным двором, по ее словам, – около 9000 руб. за 1 кв. м в месяц.

Выручка БГД за девять месяцев 2016 г. увеличилась на 3,3% до 881 млн руб., чистая прибыль упала в 2 раза до 24 млн руб., сообщается в отчете за III квартал. В числе факторов риска компания называет сокращение доходов населения.

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