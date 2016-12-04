Статья опубликована в № 4217 от 05.12.2016 под заголовком: В Гостиный двор со скидкой

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 1 декабря удовлетворил иск о взыскании с совета директоров и менеджмента ОАО «Большой гостиный двор» (БГД) убытков в связи со сдачей помещений в субаренду по заниженным ставкам, следует из картотеки дел. Полный текст решения пока не опубликован на сайте суда. БГД не согласен с решением и будет его обжаловать, говорит представитель компании. Иск о взыскании в сентябре 2015 г. подала «Ф5 оперу лтд», она принадлежит девелоперу Fort Group, который владеет 10,04% БГД.

БГД управляет торговым комплексом «Гостиный двор» на Невском проспекте: сдает помещения в аренду и ведет собственную торговлю. Торговая площадь Гостиного двора – 16 000 кв. м. Историческое здание компания арендовала у администрации в 2000 г. на 49 лет по ставке около $1,7 за 1 кв. м в месяц.

ООО «Центр косметологии на Перинной «Миллениум» в 2015 г. заключило с БГД договор субаренды нескольких помещений общей площадью 209,4 кв. м за 21 000 руб. в месяц без НДС, следует из дела. «Ф5 оперу лтд» требует взыскать с ответчиков 770 600 руб. убытков (разница между ставкой, закрепленной в договоре, и рыночной). Для оценки рыночной ставки суд привлек сотрудников Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции России. По их данным, рыночная ставка для этих помещений составляет 280 200 руб. в месяц без НДС. БГД был против доводов экспертизы, следует из материалов дела.

Выигранное дело – знаковый прецедент, совет директоров и менеджмент должны возместить убытки самой компании ОАО «Большой гостиный двор», Fort Group денег не получит, объясняет управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. В совет директоров БГД кроме гендиректора Елены Коршуновой входят Яков Дубравин, Надежда Тушакова, Игорь Пронин, Александр Заозерский, Семен Кузьменко и Камиль Шайхайдаров.

В договоре субаренды с ООО «Юридическая группа «12» от 31 мая 2013 г. была заинтересованность гендиректора, в договоре от 1 декабря 2013 г. с ООО «Эстрада» заинтересованность выявлена у члена совета директоров, обнаружило в конце 2014 г. управление службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в СЗФО.

Закон устанавливает ограничения на совершение сделок, в которых есть заинтересованность членов органов управления, говорит партнер юридической фирмы Orient Partners Илья Федотов. По его словам, сделка должна быть одобрена в особом порядке и без участия в голосовании заинтересованного директора. В случае нарушения процедуры на заинтересованное лицо может быть возложена ответственность перед обществом в размере причиненных последнему убытков, добавляет он.

Fort Group с 2014 г. пытается оспорить в суде сделки БГД с арендаторами. Ранее суд отказывал в удовлетворении исков компании, потому что оспариваемые сделки были одобрены не заинтересованными в совершении сделки членами совета директоров.

Fort Group будет оспаривать все сделки, в которых видит заниженные ставки, говорит Левченко. В этом году БГД заключил с Санкт-Петербургской городской коллегией адвокатов договор субаренды помещения площадью 109,3 кв. м, следует из информации компании. Договор действует с 1 сентября 2016 г. до 31 июля 2017 г., аренда стоит 12 980 руб. в месяц. Также совет директоров БГД одобрил договор с ЗАО «Гостиный двор» на аренду помещений общей площадью 403,6 кв. м за 379 960 руб. в месяц.

Помещения вдоль Невского проспекта и Садовой улицы должны сдаваться не дешевле чем за 6000 руб. за 1 кв. м в месяц, оценивает вице-президент по управлению коммерческой недвижимостью АРИН Екатерина Лапина. Средняя ставка аренды на Невском проспекте рядом с Гостиным двором, по ее словам, – около 9000 руб. за 1 кв. м в месяц.

Выручка БГД за девять месяцев 2016 г. увеличилась на 3,3% до 881 млн руб., чистая прибыль упала в 2 раза до 24 млн руб., сообщается в отчете за III квартал. В числе факторов риска компания называет сокращение доходов населения.