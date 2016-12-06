Суд начнет с нуля
- Елена Мухаметшина
- / Ведомости
Ленинский районный суд Кирова в понедельник отказался прекратить дело «Кировлеса» и направить его в прокуратуру. Решение принял судья Алексей Втюрин. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявляла ходатайство о прекращении уголовного преследования во исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отсутствием в действиях подсудимых состава преступления. По ее словам, преследование Навального необходимо властям, чтобы помешать его общественно-политической деятельности и лишить избирательных прав. Адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для устранения нарушений. Она отметила, что в обвинительном заключении нет признаков состава преступления, а суд не может его конкретизировать. Описание фабулы деяния свидетельствует о том, что «Кировлес» не отчуждал лесопродукцию Офицерову или Навальному, нет и указаний, что принадлежавшая «Кировлесу» лесопродукция поступила в пользу фирмы Офицерова ВЛК. Нет в обвинительном заключении и данных об ущербе «Кировлесу». Судья отказался удовлетворить оба ходатайства, после чего адвокаты заявили ему отвод. Суд возобновится во вторник.
18 июля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в хищении в особо крупном размере, приговорив их к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позже срок обоим был заменен на условный.
«Цель суда – вынести новый приговор и лишить меня избирательного права», – заявил Навальный после заседания, предположив, что приговор будет вынесен до конца года. Он напомнил, что Михайлова во вторник должна быть в Московском окружном военном суде на заседании по делу об убийстве Бориса Немцова. Сам Навальный тоже в Ленинский райсуд не придет.
Суд хочет рассматривать обвинение, которое поступило в суд еще в 2013 г., по существу – исследовать материалы, допрашивать свидетелей, пояснила Михайлова «Ведомостям»: «Судя по тому, как ведет себя суд, они хотят вынести такой же приговор. Судья не хочет учитывать мнение ЕСПЧ и исполнять его решение, поэтому мы и заявили отвод судье». Она тоже не исключает, что приговор вынесут до Нового года, учитывая, что «судья собирается проводить заседания каждый день».
В середине ноября президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как ЕСПЧ в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, не отличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого суда и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела. Если суд не усмотрел препятствий для рассмотрения дела по существу – потому что именно в таком случае дело возвращается в прокуратуру, – значит, он будет рассматривать дело и выносить решение, говорит адвокат Вадим Клювгант: «Решение может быть от оправдания до обвинения в полном объеме. Может быть и прекращение по каким-то дополнительным основаниям или переквалификация без ухудшения положения обвиняемых – но это все теоретически». При этом Клювгант отмечает, что поскольку отмена приговора произошла по жалобе самого осужденного, то его положение не может быть ухудшено.