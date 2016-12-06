Суд начнет с нуля

Ленинский районный суд Кирова в понедельник отказался прекратить дело «Кировлеса» и направить его в прокуратуру. Решение принял судья Алексей Втюрин. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявляла ходатайство о прекращении уголовного преследования во исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отсутствием в действиях подсудимых состава преступления. По ее словам, преследование Навального необходимо властям, чтобы помешать его общественно-политической деятельности и лишить избирательных прав. Адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для устранения нарушений. Она отметила, что в обвинительном заключении нет признаков состава преступления, а суд не может его конкретизировать. Описание фабулы деяния свидетельствует о том, что «Кировлес» не отчуждал лесопродукцию Офицерову или Навальному, нет и указаний, что принадлежавшая «Кировлесу» лесопродукция поступила в пользу фирмы Офицерова ВЛК. Нет в обвинительном заключении и данных об ущербе «Кировлесу». Судья отказался удовлетворить оба ходатайства, после чего адвокаты заявили ему отвод. Суд возобновится во вторник.

Первый приговор 18 июля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в хищении в особо крупном размере, приговорив их к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Позже срок обоим был заменен на условный.

«Цель суда – вынести новый приговор и лишить меня избирательного права», – заявил Навальный после заседания, предположив, что приговор будет вынесен до конца года. Он напомнил, что Михайлова во вторник должна быть в Московском окружном военном суде на заседании по делу об убийстве Бориса Немцова. Сам Навальный тоже в Ленинский райсуд не придет.

Суд хочет рассматривать обвинение, которое поступило в суд еще в 2013 г., по существу – исследовать материалы, допрашивать свидетелей, пояснила Михайлова «Ведомостям»: «Судя по тому, как ведет себя суд, они хотят вынести такой же приговор. Судья не хочет учитывать мнение ЕСПЧ и исполнять его решение, поэтому мы и заявили отвод судье». Она тоже не исключает, что приговор вынесут до Нового года, учитывая, что «судья собирается проводить заседания каждый день».

В середине ноября президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как ЕСПЧ в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, не отличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого суда и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела. Если суд не усмотрел препятствий для рассмотрения дела по существу – потому что именно в таком случае дело возвращается в прокуратуру, – значит, он будет рассматривать дело и выносить решение, говорит адвокат Вадим Клювгант: «Решение может быть от оправдания до обвинения в полном объеме. Может быть и прекращение по каким-то дополнительным основаниям или переквалификация без ухудшения положения обвиняемых – но это все теоретически». При этом Клювгант отмечает, что поскольку отмена приговора произошла по жалобе самого осужденного, то его положение не может быть ухудшено.