Статья опубликована в № 4220 от 08.12.2016 под заголовком: Михаил Ходорковский верит в силу слова

Михаил Ходорковский верит в силу слова

Михаил Ходорковский запустил первые пять медиастартапов. Всего у его «Открытых медиа» появится около десятка таких проектов
Михаил Ходорковский запустил первые пять медиастартапов
Михаил Ходорковский запустил первые пять медиастартапов
Е. Дмитриева для Ведомостей

В начале 2017 г. выйдут из тестового режима и начнут работать для публики первые пять новых медиапроектов Михаила Ходорковского, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к этим стартапам. Ходорковский подтвердил, что это часть его общего проекта «Открытые медиа». В конце сентября предприниматель объявил о готовности профинансировать несколько стартапов, выделив каждому 5–30 млн руб. в год.

«Открытые медиа» – акселератор для стартапов в области медиа, объяснил «Ведомостям» Ходорковский: «Мы даем командам финансирование, предоставляем инфраструктуру, консультируем. Все это помогает проектам выйти на рынок, набрать аудиторию и найти свою бизнес-модель».

Финансирование получили и работают в тестовом режиме «Открытая экономика», «Центр управления расследованиями» (ЦУР), «Инфометр», «Гаусс» и «Культтриггер», рассказал предприниматель. У этих проектов небольшие команды (5–20 человек), собственных сайтов у них пока нет, свои новости и статьи они выкладывают в группы в основных социальных сетях (Facebook, «В контакте» и Twitter). Проекты только начинают работу – в Facebook у этих групп лишь десятки подписчиков.

«Открытая экономика» в чем-то похожа на Quora и The Question, говорит руководитель проекта Юлия Ярош (до этого заместитель главного редактора РБК): «Основа наших публикаций – правильно поставленные вопросы про деньги государства, компаний и граждан». По ее словам, над проектом работает около 20 человек, но годовой контракт об оказании услуг с британской Otkrytaya Rossiya подписан только с пятью из них. К концу 2017 г. проект должен собрать около 200 000 подписчиков в соцсетях, рассчитывает Ярош: «Пока «Открытые медиа» напоминают такой медийный хакатон, во что он выльется – непонятно. Но цензуры нет, пропаганды нет, акционер экспериментирует, все честно, я рада его консультировать».

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ЦУР, как следует из названия, занимается расследованиями, руководит им Андрей Коняхин, бывший редакционный директор digital-проектов российского Forbes. Пока ЦУР публикует карточки с цитатами и цифрами о коррупции в России.

«Инфометр» – это новостное медиа, но оно не сможет и не будет конкурировать по эксклюзиву и скорости публикаций с большими СМИ, говорит его руководитель Никита Дульнев (прежде управлял информационной службой в агентстве «Москва»): «Наша задача – объяснять, что значат новости». Это не оппозиционный проект, подчеркивает он.

«Гаусс» – проект о науке и медицине, его создатели – бывший шеф-редактор испанской версии RT Никита Сафронов и активист Мария Баронова, «Культтриггер», соответственно, проект о культуре и искусстве, за него отвечает Евгения Шерменева, театральный продюсер и экс-заместитель директора департамента культуры Москвы. Еще несколько кандидатов для финансирования «Открытые медиа» определили на конкурсе, но на момент сдачи публикации их имена не были объявлены.

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«Открытые медиа» – общественно-коммерческий проект, утверждает Ходорковский: «Сейчас подавляющая часть населения России живет в информационном гетто, созданном СМИ, подконтрольными государству. Мне интересны проекты, которые вызовут недовольство российских властей». Это мог быть полностью общественный проект с грантами для медиа, вопрос окупаемости которых не стоит, рассуждает Ходорковский, но лучший способ оценки эффективности проекта – его способность зарабатывать деньги.

Стартапы «Открытые медиа» финансируют на условиях партнерского соглашения, говорит Ходорковский. В них прописаны условия выхода из проекта, кто и сколько получает, если проект, к примеру, находит нового инвестора. Сотрудники двух проектов, впрочем, утверждают, что работают исключительно как наемные менеджеры и никаких вариантов опционов у них нет.

У стартапов есть два года, чтобы доказать эффективность и выйти на рынок, рассказал предприниматель. Он рассчитывает через два года получить около 10 сильных проектов, один-два из которых к тому времени выйдут на самоокупаемость или даже будут проданы. Ходорковский уверен, что состав проектов за это время изменится: часть из них просто не взлетит и уступит место новым командам.

«Открытые медиа» не первая попытка Ходорковского по запуску новых медиа. Несколько лет назад он вел переговоры о финансировании Meduza, но не договорился по условиям с основателем проекта Галиной Тимченко. В итоге в 2014 г. он дал Веронике Куцылло деньги на запуск «Открытой России». Также он пытался запустить видеопроект, а «Открытые медиа» первоначально должны были стать единым медиа с редакцией в Лондоне.

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