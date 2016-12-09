Вещь недели: Костюм GERT

Самый забавный сетевой сюжет выходных – как Герман Греф пытается получить кредит в своем Сбербанке под видом инвалида. Особенно впечатлял этот самый «вид инвалида»: на фото и видео руководитель банка запечатлен скорее в костюме киборга – черные непроницаемые очки, наушники, бандаж на шее, жилет, налокотники, перчатки. Если Греф именно так представляет себе инвалида – это и правда очень смешно. Поэтому сюжет стремительно вылез в топы «Яндекс.Новостей», распространился по соцсетям, где примерно половина лайков и шеров делается после прочтения заголовка. К середине недели на развлекательных сайтах появились уже целые подборки шуток и анекдотов о Грефе, нарядившемся инвалидом.

Но если читать чуть дальше заголовков, можно узнать, что странное облачение Грефа – это не «костюм инвалида», а костюм, имитирующий самоощущение инвалида при различных формах заболеваний и возрастных изменений. То есть Греф не пытался прикинуться кем-то и проверить, как поведет себя персонал Сбербанка, а пытался физически почувствовать на себе, каково в отделении «Сбера» пожилому и немощному клиенту. «Сбербанк первым в России использует эти костюмы (GERT, gerontologic test suit) для проверки адаптации своих услуг и сервисов. Российских аналогов костюмов нет», – сказано в пресс-релизе. Странно, что именно Сбербанк тут стал первопроходцем. Заказать этот костюм несложно, его базовая версия стоит менее 2000 евро, имитирует он не инвалидность в нашем понимании, а возрастные изменения – позволяет физически почувствовать себя стариком. Очки, в которых был Греф, имитировали зрение при глаукоме, но есть еще пять вариантов. В комплекте эффектов костюма – скованность движений, дрожь, местный паралич, боль в спине и прочие «радости» пожилого возраста. Такой костюм в основном используется в университетах для воспитания у студентов-медиков сочувствия к старикам и для обучения персонала, работающего с пожилыми. Но, конечно, он пригодился бы для тестирования доступности любого ритейла, массовых услуг и особенно социальных и медицинских учреждений. Первым в таком костюме, наверное, должен был бы пройтись по отделениям Пенсионного фонда его руководитель Антон Дроздов. Московскому мэру тоже стоило бы протестировать в костюме старика новенькие центры госуслуг. Потому что красоту и удобство больные старики чувствуют иначе, чем бодрые и здоровые люди. А массовые сервисы должны, просто обязаны быть удобными и приемлемыми для всех. Хорошо, что об этом задумался хотя бы руководитель Сбербанка – основного в стране оператора социальных и пенсионных выплат. Не побоялся выглядеть смешным.