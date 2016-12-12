Неправильные выборы

В Хорошевский райсуд Москвы подано заявление об отмене результатов выборов в муниципальный совет района Щукино, где в сентябре большинство мест получила оппозиция (см. врез). Иск к совету депутатов и управе Щукино (с ним ознакомились «Ведомости») подали бывший муниципальный депутат от «Единой России» Валентина Маркелова и кандидат в этот совет Ксения Карташева (она получила отказ в регистрации). Управа района поддержала иск, назвав требования обоснованными.

Истцы требуют признать выборы недействительными, ссылаясь на нарушение закона о гарантиях избирательных прав и Избирательного кодекса Москвы. В частности, по их мнению, был нарушен порядок назначения выборов и информирования избирателей: сообщение о проведении выборов было опубликовано не в муниципальной, а в окружной газете. Незаконными были формирование и деятельность избиркома Щукино, говорится также в иске: например, депутаты не были своевременно проинформированы о досрочном формировании новой территориальной комиссии и были лишены возможности включить в ее состав своих представителей. Еще одним нарушением, по мнению истцов, стала отмена итогов выборов на участке 3118, что не позволило с «достоверностью определить волю избирателей».

Представитель истцов Николай Зинченко отказался от комментариев по телефону. Руководитель исполкома московской «Единой России» Олег Смолкин сказал «Ведомостям», что это частная инициатива ряда лиц, партия иски не подавала и не собирается: «Мы результаты выборов признали, но запретить частным лицам, в том числе членам партии, подавать в суд мы не можем. Для нас ситуация с итогами выборов может быть не самая приятная, но точно полезная в преддверии 2017 г. – свои выводы мы из этого делаем».

Единороссы в меньшинстве Муниципальные выборы в Щукино прошли 18 сентября одновременно с выборами в Госдуму. В совет депутатов прошли пять коммунистов, трое яблочников и семь кандидатов от «Единой России».

Бывший муниципальный депутат Щукино Максим Кац допускает, что иск – инициатива мэрии: «В совет не прошли оба их кандидата в председатели, причем один – из-за отмены результатов на участке, про который они пишут в иске. Вряд ли управа по своей инициативе могла поддержать иск». Председатель совета депутатов Андрей Гребенник (КПРФ) считает доводы истцов формальными, а сам иск – «заказом»: «Если вдруг выборы признают недействительными, то многие могут пострадать – деньги же выделялись на эту кампанию, а ее результаты вдруг отменяют».

Никаких проблем для городских властей за те несколько месяцев, что действует совет, не было, говорит политолог Александр Пожалов: «Это скорее проблема управы и префектуры, а не стратегическая задумка городских властей. Имиджевые риски от возможного признания итогов выборов недействительными по формальным основаниям для городской власти перед муниципальными выборами 2016 г. будут больше, чем от того, что одно муниципальное собрание в городе является оппозиционным». По его мнению, победа оппозиции в Щукино связана с совокупностью факторов – совпадение с федеральными выборами, команда Каца в Щукино и активная кампания в округе экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, которая позволила наблюдателям и активистам «закрыть» участки.

Политолог Александр Кынев вспоминает парламентские выборы в Туве в 2006 г., когда в городских округах Кызыла, где выиграла оппозиция, результаты тоже были отменены. Он согласен, что такой иск несет имиджевые издержки для московских властей: «Сейчас, когда есть проблемы с доверием к выборам, власть осторожно действует с протестной активностью в Москве, поэтому подобные инициативы могут сыграть роль ящика Пандоры. Такой иск – это либо пробный шар, либо локальная, не согласованная ни с кем инициатива, которая ничего, кроме скандала, не принесет».