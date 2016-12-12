«Роснефти» не удалось отсудить у РБК 3,18 млрд руб. – рекордную компенсацию в практике российских судов. Публикация РБК признана судом недостоверной, но ущерб он оценил в 390 000 руб.

Статья опубликована в № 4223 от 13.12.2016 под заголовком: Не миллиарды, а сотни тысяч

Публикация РБК о деталях приватизации «Роснефти» и основанная на статье передача на одноименном телеканале содержала недостоверные сведения и нанесла ущерб деловой репутации «Роснефти», решил судья московского арбитражного суда Убуша Болдунов. Текст должен быть удален в течение 10 дней после вступления решения в силу, также редакции необходимо опубликовать опровержение.

«Роснефть» требовала компенсации ущерба в 3,18 млрд руб., судья решил, что достаточно 390 000 руб. Как сумма ущерба будет поделена между ответчиками, станет известно из текста решения суда, которое пока не опубликовано.

Прежде сотрудник РБК говорил «Ведомостям», что «своих не бросают» и холдинг возьмет полностью на себя выплату компенсации, а с журналистов ничего не потребует. Неаудированная выручка холдинга РБК по МСФО за первое полугодие 2016 г. – 2,4 млрд руб., операционная прибыль – 56 млн руб.

«Роснефть» не ответила на запрос «Ведомостей». Представители трех журналистов-ответчиков сообщили, что будут обжаловать решение и настаивать, что их публикация достоверна. Представитель РБК заявил, что холдинг недоволен вердиктом и будет решать, обжаловать его или нет, после ознакомления с полным текстом решения.

Как посчитали ущерб Ущерб в 3,18 млрд руб. ЦПО рассчитал методом дисконтирования денежных потоков: аудиторы прогнозировали финансовые результаты «Роснефти» на время, пока сохранится эффект от публикации РБК, – следующие 50 лет. Из-за публикации РБК стоимость гудвилла (деловой репутации) компании за полвека уменьшится на 0,5%, или 3,18 млрд руб., утверждали оценщики.

Поводом для иска «Роснефти» стала статья РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». (Игорь Сечин – главный исполнительный директор «Роснефти».) Ответчиками по иску помимо РБК стали авторы статьи Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Авторы со ссылкой на анонимные источники в правительстве утверждали: условием приватизации «Роснефти» стало требование, чтобы покупатель не заключал акционерного соглашения с BP, владеющей 19,75% «Роснефти».

Запрошенная истцом сумма компенсации в 3,18 млрд руб. – рекорд в российской практике. Во столько аудиторская компания «Центр профессиональной оценки» (ЦПО), нанятая истцом, оценила увеличение риска «Роснефти» потерять основного контрагента – BP. Аудиторы не делали выводов, что вред был нанесен, в их отзыве есть лишь оценка возможного ущерба. Но в суде представитель «Роснефти» Денис Рогов заявил, что репутация компании пострадала сразу после публикации. Сумма компенсации должна быть высокой, чтобы исключить дальнейшие нарушения, иначе даже после проигрыша ответчики продолжают публиковать информацию, порочащую репутацию, настаивал Рогов в суде. Представитель Максима Товкайло Денис Товкайло категорически возражал: «Предлагается по надуманному предлогу уничтожить большое СМИ и разорить журналистов. Очевидная цель иска – сделать так, чтобы журналисты никогда больше не писали о Сечине».

Приватизация «Роснефти» прошла примерно по той схеме, которую описал РБК, указывали ответчики, истец не доказал, что ущерб был нанесен. Представитель «Роснефти» с этим не согласился, он уверен, что ответчики не доказали достоверности опубликованной информации.

В ходе заседания представители журналистов пытались выяснить, есть ли у «Роснефти» доказательства негативной реакции BP на публикацию. Дзядко, в частности, напомнил, что BP официально заявляла о хороших отношениях с «Роснефтью» и что компании уже после публикации создали совместное предприятие. Рогов сказал, что ему неизвестно, обращалась ли BP с официальными запросами в «Роснефть» после выхода публикации, и сообщил, что российская нефтяная компания не обращалась с официальными письмами к BP по этому поводу: «Отношения между акционерами не всегда предполагают официальных заявлений и писем. Мы сработали на опережение и подали иск. Сечин приватно встречался с BP и все разъяснил. Отношения после этого вновь нормализовались». Представители ответчиков заявили, что истец не предоставляет никаких доказательств этих слов.