«Акрон» дождется цен

«Акрон» может отложить разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийных солей в Пермском крае. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов. Лицензию на участок «Акрон» приобрел в марте 2008 г. за 16,8 млрд руб. Тогда калий стоил около $500 за 1 т, но к лету цена выросла до $1000 за 1 т. Во втором полугодии цена на FOB Tampa снизилась почти до $200 за 1 т.

«Мы понимаем, что даже при таких ценах «Уралкалий» (крупнейший производитель калия в России. – «Ведомости») получает маржу по EBITDA больше 50%. Но когда, чтобы получить вот такую маржу, тебе нужно вложить $1,5 млрд и строить это в течение семи лет, начинаешь задумываться, а надо ли тебе это делать прямо сейчас?» – сказал Попов (цитата по «Интерфаксу»). «Акрон» ожидает, что Главгосэкспертиза вскоре согласует проект разработки Талицкого участка, а банки примут решение о проектном финансировании. Ранее «Акрон» заявлял о переговорах о проектном финансировании разработки Талицкого участка на $1 млрд со Сбербанком и ВЭБом. По словам Попова, если банки согласятся профинансировать проект, компания посмотрит, брать ли деньги сейчас или ожидать восстановления цен.

«Акрон» Производитель удобрений

Основной владелец – Вячеслав Кантор (84,5%).

Капитализация – 153,5 млрд руб.

Выручка (МСФО, 9 месяцев 2015 г.) – 80,7 млрд руб.

Чистая прибыль – 14,3 млрд руб.

Талицкий участок разрабатывает Верхнекамская калийная компания, где «Акрону» принадлежит 60,1% акций. 19,9% – у «Сбербанк инвестиции», еще 20% минус 1 акция – у ВЭБа. Инвестиции в разработку оцениваются в $1,5–1,7 млрд. Запуск производства мощностью 2 млн т в год был запланирован на 2021 г. Для производства сложных удобрений «Акрону» в 2015 г. нужно было лишь 330 000 т калия. Для сравнения: в 2015 г. «Уралкалий» произвел 11,4 млн т калия. Логично отложить разработку Талицкого – цены на калий будут восстанавливаться после 2020 г., но очень медленно, говорит аналитик БКС Олег Петропавловский.

Сложные и азотные удобрения – основной продукт «Акрона», на них пришелся в 2015 г. 81% выручки. Но в перспективе компания планирует расширить линейку. Из излишков апатитового концентрата, который производит «дочка» «Акрона» – Северо-Западная фосфорная компания, на заводе «Дорогобуж» в Смоленской области планируется выпускать высокофосфатные удобрения: моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат. Новое производство может дать 600 000–900 000 т в зависимости от вида продукции, уточнил Попов.