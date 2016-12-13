Миллиарды – в трубу

Капвложения группы ЧТПЗ в 2017–2019 гг. составят около 3 млрд руб. в год, говорится в ее материалах. ЧТПЗ планирует развивать продуктовую линейку сегмента OCTG за счет премиальных продуктов, расширять производство индустриальных труб. Пик погашения долга придется на 2019 г., когда компании потребуется выплатить около 57,372 млрд руб. Интерфакс

Уголь для Японии

Крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel сообщила, что согласилась с ростом цены коксующегося угля по срочным контрактам с Glencore и Teck Resources в I квартале 2017 г. на 43% по сравнению с текущим кварталом. Поставки угля из Австралии в январе – марте будут осуществляться по $285 за 1 т, сказала пресс-секретарь Nippon Steel, не уточнив деталей. Reuters

Gefco ждет роста выручки

Выручка подконтрольной РЖД группы Gefco в 2016 г. планируется на уровне 4,3 млрд евро, на 3,1% больше, чем в прошлом году, рассказал председатель совета директоров Gefco Люк Надаль. По словам вице-президента Gefco Павла Ильичева, EBITDA в 2016 г. может вырасти на 25% до 160–170 млн евро. Чистый долг планируется в пределах 100 млн евро. Интерфакс