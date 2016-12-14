У смартфонов наступил мир

Устройства Samsung могут вернуться в «Евросеть» через полтора года после их бойкота

Samsung и «Евросеть» заключили мировое соглашение, отозвав все претензии друг к другу. О возвращении устройств Samsung в сеть ритейлера в нем не говорится, когда это произойдет, пока не ясно

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Samsung и «Евросетью», рассказали представители обеих компаний. Детали соглашения они не раскрывают. Два источника, близких к обеим сторонам разбирательства, утверждают, что ритейлер и производитель отказались от взаимных претензий. Без каких-либо выплат друг другу, утверждает один из них.

По словам источников, соглашение не предусматривает автоматического возобновления продаж электроники Samsung в «Евросети». Соглашение открывает путь для этого, но условия сотрудничества – предмет дальнейшего обсуждения, говорит один из собеседников «Ведомостей».

«Мы удовлетворены, что нам удалось найти с Samsung взаимопонимание по всем вопросам», – говорит президент «Евросети» Александр Малис. По соглашению стороны договорились о мирном разрешении всех споров, говорит представитель Samsung.

Цена конфликта 20,7% доходов недосчитался «Евросеть-ритейл» в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом, следует из информации «СПАРК-Интерфакса». До конфликта устройства Samsung приносили ему до 54% доходов от продажи телефонов и смартфонов, объяснял ранее представитель ритейлера

Конфликт между Samsung и «Евросетью» вспыхнул летом 2015 г.: тогда «Евросеть», ее акционеры «Вымпелком» и «Мегафон», а также сеть «Связной» отказались торговать продукцией Samsung («Вымпелком» возобновил продажи в августе 2016 г.). Малис объяснял это высоким уровнем брака Samsung, а человек, близкий к южнокорейскому производителю, – желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий сотрудничества на фоне ценовой войны с МТС. Разрыв с Samsung произошел после того, как МТС – владелец самой большой сети салонов связи в России – объявила, что будет продавать смартфоны (в основном это были устройства Samsung) практически по себестоимости. Такая стратегия была призвана привести в салоны больше посетителей и стимулировать их активнее подключаться к мобильному интернету МТС.

В начале июня 2015 г. «Евросеть» направила в Московский коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате (ТПП) претензию к Samsung, рассказывал ранее Малис. Разницу между затратами «Евросети» на ремонт бракованной техники Samsung и гарантийными выплатами производителя ритейлер оценил в 180 млн руб. Этот иск пока не дошел до разбирательства по существу, утверждает человек, близкий к одной из сторон дела, ссылаясь на данные суда при ТПП.

Зато встречный иск Samsung к ритейлеру на 1,22 млрд руб., поданный позже, в октябре 2015 г., суд при ТПП удовлетворил. Вендор утверждал, что компания «Евросеть-ритейл», управляющая розничной сетью, неоднократно допускала просрочку платежей за поставленную ей продукцию. Претензии касались периода с октября 2012 г. по сентябрь 2015 г., в течение которого Samsung суммарно поставил «Евросети» электронику и ПО примерно на 52 млрд руб., говорилось в иске. Именно это решение «Евросеть» обжаловала в арбитражном суде, разбирательство в котором и стало основой для заключения мирового соглашения.

Телефоны Samsung могут вернуться в «Евросеть» в начале 2017 г. – но «Евросеть» вряд ли станет для вендора приоритетным партнером: слишком много уже вложено в партнерство с МТС, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его прогнозу, возвращение поможет Samsung увеличить долю на российском рынке, а «Евросети» – выручку и оборот за счет продаж более дорогих аппаратов.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников радуется соглашению «Евросети» и Samsung. По его словам, возвращение Samsung в «Евросеть» оздоровит рынок и позволит оптимизировать линейку телефонов в торговых сетях. Компенсируя отсутствие Samsung на полках, конфликтующие с ним ритейлеры предлагали пользователям другие смартфоны с похожими параметрами, отмечает Солодовников.

«Вымпелком» доволен продажами Samsung, сейчас идет совместная новогодняя акция с производителем, говорит представитель оператора Анна Айбашева.

«Мегафон», как акционер «Евросети», приветствует мировое соглашение – от него выиграют потребители, обе компании и рынок в целом, считает представитель «Мегафона».

Представитель «Связного» отказался от комментариев.