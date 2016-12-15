Депутаты сдают хвосты

Увеличивать число пленарных заседаний Госдумы пока не планируется, но в январе они могут стать длиннее, решили депутаты в среду.

В повестке этого заседания оказалось 178 вопросов, и их снова не успели рассмотреть все – осталось 14 законопроектов, рекомендованных к принятию, и 68 – к отклонению. Хвост образовался из-за оставшихся от шестой Думы законопроектов, идущих на отклонение: в прошлом созыве было принято выделять час на работу с ними по сокращенной процедуре, но в новой Думе решили обойтись без дополнительного времени. В связи с этим председатель палаты Вячеслав Володин предложил после новогодних каникул сделать заседания на час длиннее, а перерыв – короче (речь идет только о заседаниях в среду). Его заместитель Игорь Лебедев (ЛДПР) отметил, что в таком случае надо доплачивать депутатам за дополнительные часы. Иван Мельников (КПРФ) идею Володина поддержал, а Ольга Епифанова («Справедливая Россия») предложила объединить все проекты на отклонение в одну общую таблицу и «избавиться от них». Депутаты не могут позволить себе работать целую ночь, потому что качество принятия снизится, объяснил Володин. В итоге было решено пообсуждать эту инициативу дополнительно – «в кулуарах».

Министр устарел Госдума отказалась заслушивать государственный доклад министра культуры. Он посвящен 2015 году, а комитет по культуре считает, что доклад «должен быть свежим», пояснила первый зампред комитета Елена Драпеко.

Несмотря на хвосты, в эту сессию Госдума увеличивать число пленарных заседаний не хочет: их осталось всего два – 16 и 21 декабря. Все, что не успеют принять, спокойно пойдет на весеннюю сессию, говорит единоросс Андрей Исаев. На весну перенесут все неприоритетное, это обычная практика, добавляет собеседник, близкий к руководству Думы. Так, в портфеле комитета по законодательству остается 547 законопроектов, из них примерно две трети – на отклонение, а 70 – на стадии второго чтения. Самый важный проект, который не хотелось бы торопить, – по финансовым сделкам, он скорее всего пойдет на весну, рассказывает председатель комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»). «Хотя у Госдумы было всего два месяца, приоритетные законы приняты, не успеваем принять пропорциональное регулирование и законопроект об оздоровлении кредитных организаций», – отчитывается председатель комитета по экономполитике эсер Анатолий Аксаков. Комитет по труду тоже рассмотрел все, что планировал, уверяет его председатель Ярослав Нилов (ЛДПР): «Приоритетные законопроекты рассмотрены или начаты. Оформление электронных больничных для граждан успеем во втором чтении принять уже только весной». В комитете по делам общественных объединений не успели рассмотреть проекты об открытости органов госвласти, о добровольцах и об общественных наблюдателях за заключенными, говорит его председатель Сергей Гаврилов (КПРФ). По его словам, весной также планируются новые изменения в закон об НКО.

Не будет принят до конца года в целом и один из самых проблемных законопроектов правительства – о праве муниципалитетов вводить плату за проезд по дорогам. Проект был снят с повестки, Володин предложил правительству обсудить его со всеми фракциями, рассказывал ранее человек, близкий к руководству Думы. Но в среду он снова появился в повестке совета палаты на четверг, и, возможно, депутаты все-таки успеют принять его в первом чтении. Только в первом чтении успели принять законопроект об установлении преимущественно натуральной формы возмещения ущерба по ОСАГО, работа над поправками продолжится только в весеннюю сессию.