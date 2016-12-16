Вещь недели: Баррель

На выходных 11 не входящих в ОПЕК стран присоединились к картелю, чтобы вывести с рынка около 1,8 млн баррелей в день. И не дать 2017-му стать четвертым годом подряд, когда будет зафиксирован избыток нефти, удерживающий цены на нее в 2–3, а то и в 4 раза ниже, чем до начала обвала летом 2014 г.

С 29 ноября (накануне того дня, когда страны ОПЕК договорились-таки о сокращении добычи) до максимума на торгах 12 декабря (после того как Россия, Мексика, Оман и др. дали беспрецедентное обещание поступить так же) цена барреля Brent подскочила почти на 25%. Рынки, как известно, подвержены маниакально-депрессивным психозам. Если год назад после саммита ОПЕК нефтяной рынок впал в глубочайшую депрессию, завершившуюся на отметке $27,1 за баррель, то теперь пережил приступ радостного возбуждения.

И тут начинается самое интересное. Потому что человек в маниакальной фазе, как сообщает специализированная литература, часто переоценивает свои возможности. И пусть договоренность добывающих стран действительно уникальна, пусть они посрамили критиков и скептиков, пусть достигнута она при непосредственном участии заместителя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана аль-Сауда, президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Рухани, но вопросов относительно судьбы нефтяного рынка она не снимает.

И дело не только в сланцевых добытчиках в США, которые, захеджировав поставки на 2017–2018 гг. по цене около $55 за баррель WTI, теперь могут наращивать добычу. Дело еще и в том, что год назад США отменили 40-летний запрет на экспорт нефти. Об этом в последнее время подзабыли, потому что поначалу поставки WTI за рубеж были незначительны, так как перевозить ее в Азию (главный регион в мире, где не хватает нефти) было дороговато. Но ситуация меняется: с сентября BP провела масштабную операцию по перевозке из США в Азию 3 млн баррелей, узнало Reuters. А в декабре китайская Unipec и трейдер Trafigura переправляют туда по 2 млн баррелей. То есть выпавшую нефть ОПЕК и России теперь может заменить американская.

Кроме того, спрос на нефть в мире, по прогнозу Международного энергетического агентства, вырастет в 2017 г. всего на 1,3 млн баррелей в день против 1,4 млн в 2016 г. и 1,9 млн в 2015-м. (ОПЕК ожидает еще меньше – 1,15 млн, а, например, Citigroup – 1,1 млн.) И не забудем про Ливию и Нигерию, которые не включены в договоренность и наращивают добычу.

Так что будем следить за тем, как протекает интермиссия.