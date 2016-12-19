ФАС ищет флагманский сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе физического лица на возможную координацию розничных цен на флагманские смартфоны запросила у Sony, LG, Alcatel и Asus данные о ценах (Sony Xperia XZ и Asus ZenFone 3, LG G5 SE и Alcatel Idol 4s), рассказала представитель ведомства Дарья Силкова. Имя жалобщика не раскрывается. Поводом стало то, что цены на смартфоны в магазинах примерно одинаковы, отметила Силкова: это может быть результатом ценового сговора или координации ценообразования, что нарушает закон о защите конкуренции. Наказание за такие нарушения – штраф до 15% оборота компании на тех рынках, на которых они совершены, при сговоре и до 5 млн руб. при координировании цен.

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