ФАС ищет флагманский сговор

ФАС снова подозревает производителей смартфонов в координации цен
А. Гордеев / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе физического лица на возможную координацию розничных цен на флагманские смартфоны запросила у Sony, LG, Alcatel и Asus данные о ценах (Sony Xperia XZ и Asus ZenFone 3, LG G5 SE и Alcatel Idol 4s), рассказала представитель ведомства Дарья Силкова. Имя жалобщика не раскрывается. Поводом стало то, что цены на смартфоны в магазинах примерно одинаковы, отметила Силкова: это может быть результатом ценового сговора или координации ценообразования, что нарушает закон о защите конкуренции. Наказание за такие нарушения – штраф до 15% оборота компании на тех рынках, на которых они совершены, при сговоре и до 5 млн руб. при координировании цен.