Санкции для президента

Президент «Национальной медиа группы» Кирилл Ковальчук попал под санкции США. На партнерство холдинга с американскими Discovery и Turner это повлиять не должно

Президент «Национальной медиа группы» (НМГ) Кирилл Ковальчук и председатель совета директоров банка «Россия» (один из акционеров НМГ) Дмитрий Лебедев попали под санкции правительства США, связанные с ситуацией на Украине, следует из сообщения американского Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC). Активы людей и организаций из черного списка замораживаются на территории США, американским резидентам запрещено иметь с ними отношения.