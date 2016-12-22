Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Санкции для президента

Санкции для президента

Президент «Национальной медиа группы» Кирилл Ковальчук попал под санкции США. На партнерство холдинга с американскими Discovery и Turner это повлиять не должно
Президент «Национальной медиа группы» Кирилл Ковальчук попал под санкции США
Президент «Национальной медиа группы» Кирилл Ковальчук попал под санкции США
Валерий Левитин / РИА Новости

Президент «Национальной медиа группы» (НМГ) Кирилл Ковальчук и председатель совета директоров банка «Россия» (один из акционеров НМГ) Дмитрий Лебедев попали под санкции правительства США, связанные с ситуацией на Украине, следует из сообщения американского Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC). Активы людей и организаций из черного списка замораживаются на территории США, американским резидентам запрещено иметь с ними отношения.

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