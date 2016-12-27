Слова
Сергей Ролдугин
«Этот коллектив участвует как боец регулярной армии в военных действиях. Это сегмент, который старается примирить враждующие стороны».
По мнению худрука Петербургского дома музыки, погибшие в авиакатастрофе артисты ансамбля им. Александрова «снижали накал агрессии с обеих сторон». («РИА Новости»)
Игорь Конашенков
«Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел».
По словам представителя Минобороны, в оставленных «так называемой оппозицией» районах Алеппо найдены также «семь огромных складов с боеприпасами». («Ведомости»)
Барак Обама
«Мои планы – 21 января я буду спать, отвезу жену на хороший отдых. <...> Мне нужно будет побыть в покое, не в плане политики, а внутренне».
Уходящий президент США сообщил, что после сложения полномочий намерен «найти гармонию, прежде чем начать делать что-то серьезное». (CNN)