Статья опубликована в № 4233 от 27.12.2016 под заголовком: Слова

Сергей Ролдугин

«Этот коллектив участвует как боец регулярной армии в военных действиях. Это сегмент, который старается примирить враждующие стороны».

По мнению худрука Петербургского дома музыки, погибшие в авиакатастрофе артисты ансамбля им. Александрова «снижали накал агрессии с обеих сторон». («РИА Новости»)

Игорь Конашенков

«Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел».

По словам представителя Минобороны, в оставленных «так называемой оппозицией» районах Алеппо найдены также «семь огромных складов с боеприпасами». («Ведомости»)

Барак Обама

«Мои планы – 21 января я буду спать, отвезу жену на хороший отдых. <...> Мне нужно будет побыть в покое, не в плане политики, а внутренне».

Уходящий президент США сообщил, что после сложения полномочий намерен «найти гармонию, прежде чем начать делать что-то серьезное». (CNN)