Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Перед валютным контролем все равны

Перед валютным контролем все равны

За невозврат аванса при импорте руководство компаний должно платить такие же штрафы, как и сами компании, считает Минфин

Елизавета Базанова

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