Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Перед валютным контролем все равны Перед валютным контролем все равны За невозврат аванса при импорте руководство компаний должно платить такие же штрафы, как и сами компании, считает Минфин 28 декабря 01:14 Елизавета Базанова / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Перед валютным контролем все равны Е. Разумный / Ведомости Штрафы для руководителей компаний за незаконные валютные операции, а также невозврат авансов при импорте могут вырасти. Уведомление о подготовке Минфином таких поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) опубликовано на regulation.gov. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров