Статья опубликована в № 4234 от 28.12.2016 под заголовком: Перед валютным контролем все равны

Перед валютным контролем все равны

За невозврат аванса при импорте руководство компаний должно платить такие же штрафы, как и сами компании, считает Минфин
Перед валютным контролем все равны
Перед валютным контролем все равны
Е. Разумный / Ведомости

Штрафы для руководителей компаний за незаконные валютные операции, а также невозврат авансов при импорте могут вырасти. Уведомление о подготовке Минфином таких поправок в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) опубликовано на regulation.gov.

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