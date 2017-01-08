Росстат посчитал зерно

В 2016 г. Россия собрала 119,1 млн т зерна, в том числе 73,2 млн т пшеницы, сообщил Росстат. Это рекорд за всю современную историю страны. Минсельхоз, в свою очередь, вновь пересмотрел прогноз экспорта зерна, повысив его с 35 млн до 40 млн т, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В сезоне 2015/16 г. Россия экспортировала 33,9 млн т зерна. Ведомости

«Викинг» поставил рекорд

Историческая драма Андрея Кравчука «Викинг» всего за девять дней проката собрала 1,091 млрд руб., по данным «Бюллетеня кинопрокатчика». Это рекорд для российского кинофильма: другие отечественные картины преодолевали миллиардный рубеж за более долгий срок, уточнил «Ведомостям» руководитель отдела аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» Андрей Белый. «Викинг» вышел на экраны 29 декабря, преодолев отметку в 1 млрд руб. уже к 7 января. Больше 1 млрд руб. в прокате собрали всего пять российских фильмов: «Экипаж», «Сталинград», «Ирония судьбы. Продолжение», «Елки-3» и «Вий». «Экипаж» (2016 г.) преодолел миллиардную отметку за две недели, «Сталинград» (2013 г.) – за 12 дней. Ведомости