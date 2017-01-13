Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Сорос потерял миллиард

Сорос потерял миллиард

Победа Дональда Трампа дорого обошлась миллиардеру Джорджу Соросу. На биржевых спекуляциях он потерял $1 млрд. Миллиардер играл на понижение, а рынки росли
Победа Дональда Трампа дорого обошлась миллиардеру Джорджу Соросу
Победа Дональда Трампа дорого обошлась миллиардеру Джорджу Соросу
AP

Об этом сообщила WSJ с ссылкой на источники. Спекулянт Сорос совершил свою самую известную сделку в 1992 г.: он играл против британского фунта и заработал на этом $1 млрд. После президентских выборов в США Сорос тоже играл на понижение рынка, но не угадал. Многие аналитики говорили, что рынок ждет падение, если новым президентом все же станет Трамп. Но произошло ровно наоборот. Поверив предвыборным обещаниям Трампа снизить налоги, увеличить бюджетные расходы и запустить инфраструктурные проекты, инвесторы бросились скупать акции США, и на фондовом рынке началось ралли. Dow Jones с момента победы Трампа вырос на 6,53%, S&P 500 – на 4,34% (см. график). Когда убыток приблизился к $1 млрд, Сорос закрыл многие позиции, чтобы не умножать потери, пишет WSJ.

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