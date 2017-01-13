Саудовская Аравия снизила добычу нефти до двухлетних минимумов

Саудовская Аравия снизила добычу нефти до уровня менее 10 млн барр. в сутки, ниже целевого уровня в 10,058 млн барр. в сутки в рамках сделки ОПЕК, сказал министр энергетики королевства Халид аль-Фалих. Он также отметил, что страна рассматривает возможность обновить свои обязательства по снижению производства через шесть месяцев. Сейчас добыча нефти крупнейшей страны-производителя находится на минимальном за последние 22 месяца уровне. Bloomberg

«Транснефть» подала в суд на ЦБ

«Транснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ о признании решений и действий незаконными, говорится в материалах суда. Представитель компании Игорь Демин сообщил, что спор касается требований ЦБ к раскрытию информации миноритарным акционерам, которые отличаются от того, что решает суд. «Мы надеемся, что в отсутствие закона текущие разногласия с регулятором мог бы решить суд», – сказал он. Согласно картотеке дел заявление пока не принято к рассмотрению. ТАСС

«Газпром» установил новый рекорд экспорта

«Газпром» 11 января установил новый исторический рекорд поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье – 624 млн куб. м газа в сутки, превысив предыдущий на 2,2 млн куб. м, сообщила компания. Объем поставок по газопроводу «Северный поток» второй день подряд, 10 и 11 января, находится на рекордном суточном уровне – 167,4 млн куб. м. Таким образом, «Газпром» вышел на абсолютную максимальную суточную пропускную способность «Северного потока», отмечает компания. Интерфакс

«АвтоВАЗ» снизил продажи

Продажи «АвтоВАЗа» в России в 2016 г. снизились на 1% до 266 296 автомобилей, в декабре реализация увеличилась на 17,8% до 27 630 шт. Компания сообщила, что по итогам 2016 г. Lada заняла 20% российского рынка легковых автомобилей против 17,8% годом ранее. Интерфакс

Пассажиропоток «Шереметьево» вырос на 7,6%

Пассажиропоток аэропорта «Шереметьево» в 2016 г. увеличился на 7,6% до 34,3 млн человек, сообщила компания. Доля аэропорта в Московском авиаузле составила 44%. Среди главных факторов роста – увеличение перевозок и маршрутной сети «Аэрофлота», опережающий рост перевозок на китайских направлениях, а также привлечение и начало полетов новых авиакомпаний. Интерфакс