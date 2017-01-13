Злуницын утвержден

Илья Злуницын вступил в должность председателя правления банка «Таврический», решение об этом совет директоров банка принял 11 января. Центробанк уже утвердил его кандидатуру. Злуницын с 2014 по 2016 г. руководил петербургским филиалом Россельхозбанка, до этого работал в Росбанке. Александр Филипьев, который возглавлял «Таврический» с июня 2015 г., приступает к работе над новым проектом группы «Онэксим» и останется членом совета директоров банка, уточняют в пресс-службе «Таврического». Ведомости