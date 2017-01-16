Реставрация органа консерватории обошлась в 180 млн руб.

Реставрация Большого зала Московской консерватории и уникального органа, завершившаяся в декабре прошлого года, обошлась более чем в 180 млн руб. Об этом сообщил журналистам ректор учебного заведения Александр Соколов. «Министр поручил собрать деньги, это было 102 млн [руб.]. Но реставрация – это всегда непредсказуемое обнаружение разного рода проблем, которые изначально не видны, понадобилось дополнительное финансирование. Тут нам помогли истинные друзья консерватории – Герман Оскарович Греф, который предоставил еще 50 млн, и Михаил Сафарбекович Гуцериев, который еще 30 млн предоставил», – рассказал Соколов. Теперь в Большом зале прошел первый концерт абонемента, посвященного органистам – артистам органа Аристида Кавайе-Колля, фирмой которого был создан орган Большого зала. Впервые в Москве выступил французский органист, профессор Парижской консерватории Мишель Бувар. ТАСС

Париж потратит 100 млн евро на реконструкцию Центра Помпиду

Власти Парижа намерены отметить 40-летие Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду масштабной реконструкцией, которая обойдется в 100 млн евро. Как отмечает The Guardian, ремонт намечен на 2018–2020 гг., при этом руководство не намерено закрывать центр на время работ. В числе подлежащих модернизации частей знаменитый эскалатор-гусеница, который расположен снаружи. Только на его реконструкцию потратят около 20 млн евро. Центр был открыт в 1977 г. и с тех пор является предметом постоянных споров. Но, как отмечает издание, критикам напоминающего завод экстравагантного здания не стоит надеяться, что его внешний вид станет более скромным. Руководство центра сохранит оригинальную структуру здания, все коммуникации и составные части намеренно выставлены наружу согласно замыслу архитекторов Ричарда Роджерса и Ренцо Пьяно. Интерфакс