Пакет Яровой может быть исправлен

Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба согласились с операторами связи – закон Яровой надо корректировать. Речь может идти о хранении видео и трафика пользователей

Экспертный совет по вопросам связи при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэкономразвития на этой неделе собирали, чтобы обсудить механизм реализации закона Ирины Яровой и Виктора Озерова, рассказали «Ведомостям» три участника этих встреч. Этот же вопрос рассмотрит в четверг, 19 января, экспертная рабочая группа федерального уровня, которую возглавляет министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Группа соберется по итогам голосования на сайте Российской общественной инициативы (РОИ), завершившегося еще в августе, – тогда общественная инициатива с призывом отменить антитеррористические поправки набрала свыше 100 000 подписей.

По словам собеседников «Ведомостей», побывавших на совещании в ФАС и Минэкономразвития, оба ведомства считают, что закон требует корректировки. Что именно нужно корректировать, чиновники прямо не говорили, указывают собеседники «Ведомостей». Операторы же считают, что нецелесообразно хранить видео и данные о просмотренных видео, а также весь трафик. Кроме того, необходимо отсрочить вступление закона в силу, рассказывают собеседники «Ведомостей».

В официальном отзыве ФАС к экспертному совету написано, что ведомство намерено обсудить механизм реализации закона, «чтобы не допустить ущемления интересов потребителей и поддержания условий конкуренции на рынке связи», рассказывает один человек, ознакомившийся с этим документом.

Сенаторы хотят поправок Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству проведет мониторинг правоприменения пакета Яровой. По словам спикера палаты Валентины Матвиенко, необходимо посмотреть, как именно исполняется закон. Автор инициативы – сенатор Антон Беляков сообщил «Коммерсанту», что есть множество фактов, когда закон допускал «некоторые перегибы», и, если комитет их зафиксирует, палата займется разработкой проекта поправок к нему.

Информацию о встрече в ФАС подтвердила начальник управления контроля транспорта и связи ведомства Елена Заева. Она рассказала, что операторы предложили изменить отдельные части закона, в частности касающиеся того, что стоит хранить, а также сроки вступления в силу закона. ФАС согласна с тем, что эти вопросы требуют более детальной проработки, отмечает Заева. Представитель Минэкономразвития говорит, что о проведении такого совещания ему ничего не известно.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Яровой и сенатором Озеровым 7 июля. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству. Согласно антитеррористическим поправкам операторы связи и интернет-компании обязаны до шести месяцев хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, а также иные электронные сообщения пользователей. Также операторы обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании – в течение года.

Недавно Минкомсвязи опубликовало несколько подзаконных актов, разъясняющих пакет поправок в закон о связи, разработанный Яровой и Озеровым. Выхода этих документов ждали операторы, так как, рассказывали их сотрудники в неофициальных беседах, они надеялись на смягчение условий хранения. Однако основные параметры – сроки хранения и, собственно, объекты хранения – в проектах постановлений правительства остались те же, что и говорилось раньше.

Сервис РОИ был создан в 2013 г. по указу президента. Чтобы поддержать вынесенную на голосование инициативу, нужно пройти регистрацию на сайте госуслуг, что серьезно затрудняет процесс голосования, но позволяет избегать искусственной накрутки голосов. Если предложение получит необходимую поддержку, оно передается на рассмотрение экспертной рабочей группы РОИ, которая проверяет целесообразность инициативы. За время существования РОИ барьер в 100 000 подписей преодолели всего 11 инициатив, из которых лишь пять были направлены на рассмотрение правительства, а законодательное воплощение получила только одна – о создании «зеленых щитов» вокруг мегаполисов.

Директор по связям с органами власти «Мегафона» Дмитрий Петров считает, что закон Яровой необходимо существенно дорабатывать и уточнить виды, объем хранимой информации, а также проработать сценарий передачи государству функционала по сбору и хранению трафика. По его словам, это позволит обеспечить экономию средств, повысить эффективность и безопасность связи. Возможно, вступление закона в силу необходимо отложить, отмечает Петров. Представители МТС и «Вымпелкома» отказались от комментариев.