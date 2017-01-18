Совфед инициировал проверку реализации «пакета Яровой» на предмет «перегибов»

Совет Федерации поручил комитету по конституционному законодательству и госстроительству проверить правоприменение так называемого «пакета законов Яровой». Как сообщает ТАСС, это поручение было сформулировано на пленарном заседании после того, как сенатор Антон Беляков заявил, что при применении норм закона «есть некоторые перегибы».

«Настал момент спустя шесть месяцев оценить правоприменительную практику этого закона. Помимо мониторинга, возможно, необходимо создать специальную рабочую группу, которая, если потребуется, подготовит своевременные предложения по корректировке законодательства», - сказал он.

Спикер Валентина Матвиенко согласилась, что нужен соответствующий мониторинг. «Предлагаю дать поручение комитету провести мониторинг реализации этого закона по итогам первого полугодия и проинформировать палату о его результатах», - сказала она. По ее словам, необходимо посмотреть, «как закон выполняется, нужна ли его корректировка, есть ли там нарушения в рамках выполнения».

Председатель профильного комитета Андрей Клишас пообещал представить до конца марта доклад по результатам мониторинга.

Пакет антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова вступит в силу 1 июля 2018 г. По этому закону операторы связи и интернет-сервисы обязаны полгода хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей.