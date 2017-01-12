ИТ-бизнес

Закон Яровой признан одной из самых жестких мировых мер по защите данных

Но к подобным мерам прибегают и другие страны
Российский закон Яровой эксперты признают одним из самых жестких в мире
Российский закон Яровой эксперты признают одним из самых жестких в мире
Е. Разумный / Ведомости

Пакет антитеррористических поправок авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова оказался в числе 10 мировых инициатив хранения данных, способных навредить дальнейшему инновационному развитию. К такому выводу пришел американский Фонд информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation – ITIF). Соседями по списку стали Китай, Индонезия, Турция, Вьетнам и Германия, принимавшие намного более мягкие меры. В основном инициативы касались лишь локализации данных в стране, что, по мнению экспертов ITIF, вредит всей экосистеме мировой торговли и инноваций. Собирать данные об абонентах, помимо России, решила еще Германия, пишет ITIF. Но российский закон оказался жестче всех, считают эксперты.

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