Эксперты обсудят отмену закона Яровой

Экспертная рабочая группа федерального уровня, которую возглавляет министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, 19 января рассмотрит вопрос об отмене закона Яровой. Группа соберется по итогам голосования на сайте Российской общественной инициативы (РОИ), завершившегося еще в августе, — тогда общественная инициатива с призывом отменить антитеррористические поправки набрала свыше 100 000 подписей. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к операторам. Информацию также подтвердил «Ведомостям» президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

Представитель Абызова сказала, что обсуждение состоится в январе, но точную дату она пообещала сообщить позже.

За отмену так называемого «пакета Яровой» проголосовали 100 098 человек, против отмены - 1439 человек, сообщается на сайте РОИ.

«Госдума приняла так называемый «антитеррористический пакет», существенная часть которого посвящена интернету… Просим отменить данный закон, так как он требует огромных денег, может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов», - говорится в петиции. Кроме того, по словам инициаторов сбора подписей за отмену «пакета Яровой», он «противоречит Конституции России и абсолютно бесполезен с технической точки зрения».

Срок принятия решения по инициативе – не более двух месяцев со дня направления, отмечается на сайте РОИ. Петиция обращена к президенту России Владимиру Путину и председателю кабинета министров страны Дмитрию Медведеву.

Илья Массух поясняет, что если экспертная группа признает отмену необходимой, то она обратится в Госдуму и та должна будет пересмотреть вопрос о пакете антитеррористических поправок.

Президент России подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым 7 июля. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству. Согласно «антитеррористическим поправкам» операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, а также иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Также операторы обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Сервис РОИ был создан в 2013 г. по указу президента. Чтобы поддержать вынесенную на голосование инициативу, нужно пройти регистрацию на сайте госуслуг, что серьезно затрудняет процесс голосования, но позволяет избегать искусственной накрутки голосов. Если предложение получит необходимую поддержку, оно передается на рассмотрение экспертной рабочей группы РОИ, которая проверяет целесообразность инициативы. За время существования РОИ барьер в 100 000 подписей преодолели всего 11 инициатив, из которых лишь пять были направлены на рассмотрение правительства, а законодательное воплощение получила только одна - о создании «зеленых щитов» вокруг мегаполисов.

Человек, близкий к одному из операторов, говорит, что он не надеется на полную отмену закона, но рассчитывает, что рекомендации экспертной группы смогут способствовать изменению каких-то его частей. Представитель МТС знает, что тема будет обсуждаться, но от комментариев отказался.

Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев. Директор «Мегафона» по связям с государственными органами Дмитрий Петров говорит, что, по мнению оператора, законопроект по-прежнему требует существенной доработки. Исходя из подхода Минкомсвязи, при пропускной способности сети «Мегафон» в 2600 Гбит/с (цифра будет увеличиваться по причине развития LTE) необходимо будет хранить с 2018 г. порядка 2,6 Эбайт, а с 2019 г. - 6,6 Эбайт (с учетом планируемого расширения пропускной способности до 3300 Гбит/с). На исполнение требований законодательства «Мегафону» потребуется потратить свыше 938 млрд руб., что превышает три годовых выручки. «Мы по-прежнему считаем правильным решением передать государству функционал по сбору, хранению и контролю трафика», - говорит Петров. Операторы, по его словам, могли бы частично профинансировать создание дата-центра для хранения данных: «МегаФон» уже выступал с предложением о создании нового дополнительного сбора с операторов связи в объеме 1% от выручки. Также для полноценной реализации требований законопроекта необходимо перенести срок его вступления в силу на несколько лет, считает Петров.